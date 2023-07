Artisten Coco Lee är död – blev 48 år

Ska ha lidit av depression

Uppdaterad 07:32 | Publicerad 2023-07-05 18:58

Disney-stjärnan Coco Lee har dött.

Hon blev 48 år.

”Gjorde sitt bästa för att bekämpa depressionen”, skriver Lees systrar i ett uttalande.

Coco Lee är bland annat känd för den Oscarsnominerade låten ”A love before time” från filmen ”Crouching tiger, hidden dragon”. Hon gjorde även rösten till Mulan i den kinesiska versionen av filmen.

Nu skriver popstjärnans systrar Carol och Nancy Lee att hon tagit livet av sig.

Enligt familjen ska stjärnan ha legat i koma på sjukhuset sedan i söndags, men dog under onsdagen.

Depressionen tog över

Familjen säger att Coco Lee har lidit av depression i ett flertal år, men att måendet försämrats de senaste månaderna.

”Även om Coco sökte professionell hjälp och gjorde sitt bästa för att bekämpa depressionen tog den tyvärr över”, skriver de i uttalandet.

Slog igenom i USA

Coco Lee föddes i Hongkong men växte upp i San Francisco.

Hon var en av de första sångerskorna från Kina som slog igenom i Amerika med sin låt ”Do You Want My Love” från 1999.

Familjen säger att hon arbetade ”outtröttligt för att öppna upp en ny värld för kinesiska sångare på den internationella musikscenen, och hon gjorde allt för att glänsa för kineserna”.