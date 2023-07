Galghumor, sorg och ett avslöjande i Levengoods Sommar

Namn: Mark Levengood

Ålder: 59

Bor: Stockholm

Yrke: Programledare och författare

Aktuell: Sommarpratar för sjunde gången

Tidigare medverkan i Sommar: 1993, 1996, 1999, 2007, 2011, 2018

Första meningen: En av de sista veckorna mamma levde frågade jag henne om det var någonting hon fortfarande ville hinna med.

Sista meningen: Det är banne mig Carpe Diadem.

3 typiska låtval

Can't Take My Eyes Off You - Engelbert Humperdinck

Finlands Nationalsång - Ola Aurell, Carina Soro

Nu Mår Jag Mycket Bättre - Benny Andersson, Tommy Körberg, Helen Sjöholm