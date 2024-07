Drake anklagas för att dissa Rihanna i ny låt

Låttexten på nya albumet • ”Han är så salty”

Publicerad 2023-10-10

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

Beter sig Drake som en riktig ”rude boy” eller inte?

Världsstjärnan anklagas för att dissa sitt ex Rihanna i en ny låt, rapporterar Page Six.

Låttexten har nu fått många fans att spekulera.

Det är texten till artisten Drakes, 36, nya låt ”Fear of Heights” som fått många att fundera.

Nu spekuleras det kring om artisten refererar till exet Rihannas, 35, hit ”Sex with me” från albumet ”Anti”. Flera menar att det rör sig om en rejält diss mot henne.

I låten sjunger Drake att han är ”anti” och att han ”hade dåligt sex med dig” – många tror nu att han syftar på Rihanna, rapporterar Page Six.

”I’m anti, I’m anti. Yeah, and the sex was average with you. Yeah, I’m anti ’cause I had it with you. And I had way badder bitches than you”, rappar världsstjärnan i låten.

expand-left helskärm Drake.

Fansen om låten

Flera användare på sociala medier kommenterar nu textraderna i rapparens nya låt.

”Att Drake dissar Rihanna på sitt nya album är galet. Han är så ”salty”, skriver en person på plattformen X.

”Drake dissade Rihanna”, skriver en annan.

expand-left helskärm Rihanna.

Världsstjärnorna hade en kort romans

Under årens lopp har relationen mellan Drake och Rihanna varit både brokig och oklar.

De har gjort flera låtar tillsammans genom åren och rykten om att de dejtar har florerat sedan så tidigt som år 2009.

2016 bekräftade Drake att han och Rihanna hade ett romantisk relation, men kärleken blev inte långvarig. Efter två månader gjorde paret slut.

Rihanna har senare berättat i en intervju med Vogue att hon inte längre är vän med Drake, men att de ”inte heller är fiender”.

Page Six har hört av sig till Drakes representanter som inte vill kommentera spekulationerna.

expand-left helskärm Drake.

Efter nya albumsläppet – tar paus

Efter att Drake släppte sitt nya album förra veckan har han meddelat att han tänker ta en paus från musiken.

– Jag ska vara ärlig. Jag måste fokusera på min hälsa först, säger han i radioprogrammet ”Table for one”.

– Jag har haft galna magproblem i flera år. Jag kommer låsa dörren till studion ett tag.

Det är inte helt klart hur länge pausen kommer pågå.

– Kanske ett år eller något, kanske lite längre, säger Drake.