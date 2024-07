Robert De Niro: Jag är DiCaprios mentor

Hatet mot expresidenten Trump

Gunnar Rehlin/TT

Publicerad 2023-10-16

Martin Scorseses nya film ”Killers of the flower moon” hyllades med stående ovationer i Cannes.

Nu får den kritikerrosade filmen Sverigepremiär.

Det är 30 år sedan Robert De Niro filmade med Leonardo DiCaprio för första gången. De Niro ringde direkt till sin kompis Martin Scorsese och menade att den unge Leo var någon att hålla ögonen på – vilket senare ledde till ett långt samarbete dem emellan.

I ”Killers of the flower moon” möts nu De Niro och DiCaprio på bioduken igen.

– På sitt sätt får man väl se mig som en sorts mentor till honom, säger Robert De Niro.

expand-left helskärm Lily Gladstone och Leonardo DiCaprio i "Killers of the flower moon". Pressbild.

Hyllad bok

Den verklighetsbaserade filmen bygger på David Granns hyllade bok med samma namn, och utspelas på 1920-talet i Oklahoma, dit osagefolket har blivit förvisat. När det visar sig att marken innehåller oljefyndigheter blir ursprungsbefolkningen plötsligt oerhört rik. Detta har den vita befolkningen svårt att acceptera, och plötsligt inträffar en rad dödsfall bland osagefolkets invånare.

Mord, självmord, olyckshändelser, sjukdomar – det är lätt att ana en konspiration i avsikt att komma åt oljerikedomarna. Många vita män gifter sig med osagekvinnor, och när dessa dör ärver männen rikedomarna.

I boken dröjer det innan vi får veta vilka som ligger bakom, i filmen står det klart från början att det är ortens välgörare William Hale och hans brorson Ernest Burkhart som är drivande bakom blodsutgjutelsen.

expand-left helskärm Robert De Niro, Leonardo DiCaprio och Martin Scorsese poserar på röda mattan i Cannes när "Killers of the flower moon" premiärvisades i våras.

Ta risker

Filmen är tre och en halv timme lång, och när den nu 80-årige Martin Scorsese i Cannes blir tillfrågad om han inte borde ta det lite lugnare säger han:

– Vad skulle jag göra annat än detta? ”Låt oss göra något bekvämt” – skämtar ni? Bekvämt, som att sitta bekvämt i en stol på en inspelning? Man måste ta risker. Det är ett tufft spel, men vi tog chansen, säger han och fortsätter:

– Den här filmen är en kombination av åratal av arbete och kärlek som nu har slagits samman. Allt kommer från hjärtat.

”Killers of the flower moon” har haft en stor budget, och blivit mycket dyr att spela in. Scorsese krävde att spela in på plats, och tillbringade lång tid före inspelningen med att umgås med osagefolket. De hade mycket att berätta om det som kallades ”the reign of terror”, och även om hundra år har passerat så vilar minnet fortfarande tungt över stammen.

Man började den 100 dagar långa inspelningen i april 2021 (pandemin hade fördröjt den). En rad osagemedlemmar rekryterades för att jobba med kläder, byggande och andra delar av produktionen. Och inte minst med att lära ut språket. Robert De Niro har tidigare sagt:

– Det var oerhört tufft. Det liknade inte något annat jag gjort.

Och på presskonferensen skämtade Scorsese med honom:

– Du talar väl språket flytande numera?

expand-left helskärm Robert De Niro.

Aversion mot Trump

I filmen finns många paralleller med dagens USA, inte minst när det gäller rasism och hur Amerikas ursprungsbefolkning fortfarande skyfflas undan och diskrimineras.

Robert De Niro ser en tydlig nutida motsvarighet till William Hale.

– Han är en Trump. Han låtsas vara någon som bryr sig om människorna omkring sig, men som bara har sin egen vinning för ögonen, säger han.

Robert De Niro är inte känd för att vara speciellt talträngd, men när ämnet Donald Trump kommer på tal blir han mycket verbal. För några år sedan sa De Niro i en video att han skulle vilja slå Trump på käften, och aversionen mot ex-presidenten har inte minskat.

– Jag hatar honom. Han är så genuint korkad. Han är en sociopat, det är något som är fel med honom. Han är sjuk i huvudet. Det behövs bara någon som är som han, så finns det en mängd galningar därute som lyssnar.

expand-left helskärm Donald Trump.