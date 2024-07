Färre såg svenska filmer på bio i fjol

Barbie och Oppenheimer mest sedda

Uppdaterad 2024-01-04 | Publicerad 2024-01-03

Det var inte de svenska filmerna som lockade publiken till bio under fjolåret. Svenskproducerad film stod för 17 procent av biobesöken 2023, rapporterar Dagens Nyheter.

Siffran kommer från Sveriges biografägareförbund och kan jämföras med 2022, då 19 procent av biobesöken gick till svenska titlar.

– Man vill åtminstone att marknadsandelarna ska ligga på 20 procent. Våra danska kollegor har satt ett mål på 29 procent. Det borde svensk film också göra, säger Peter Fornstam, vd för biografkedjan Svenska Bio och ordförande för Sveriges biografägareförbund, till Dagens Nyheter.

Danska filmer har lockat minst 30 procent av de danska biobesöken de senaste åren.

expand-left helskärm Svenska filmer lockade få besökare på bio. Arkivbild.

Här är de mest sedda filmerna 2023

Samtidigt är det fler svenskar som går på bio överlag.

De ungefär elva miljoner biobesöken under 2023 representerade en ökning med nio procent jämfört med året innan.

– Gör man bredare filmer kommer folk att gå överallt, i hela Sverige, säger Peter Fornstam.

De mest sedda filmerna i fjol var ”Barbie”, ”Oppenheimer” och ”Avatar: The way of water”. ”Håkan Bråkan”, på sjunde plats, var den enda svenska filmen som slog sig in på topp-tio.