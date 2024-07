De har störst chanser på Golden Globe-galan

Bästa film, drama: ”Fritt fall”, ”Killers of the flower moon”, ”Maestro”, ”Oppenheimer”, ”Past lives”, ”The zone of interest”.

Bästa film, musikal/komedi: ”Air”, ”American fiction”, ”Barbie”, ”The holdovers”, ”May december”, ”Poor things”.

Bästa tv-serie, drama: ”1923”, ”The crown”, ”The diplomat”, ”The last of us”, ”The morning show”, ”Succession”.

Bästa tv-serie, musikal/komedi: ”Abbott Elementary”, ”Barry”, ”The bear”, ”Jury duty”, ”Only murders in the building”, ”Ted Lasso”.

Bästa regissör: Bradley Cooper (”Maestro”), Greta Gerwig (”Barbie”), Yorgos Lanthimos (”Poor things”), Christopher Nolan (”Oppenheimer”), Martin Scorsese (”Killers of the flower moon”), Celine Song (”Past lives”)

Bästa kvinnliga skådespelare, musikal eller komedi: Fantasia Barrino: (”The color purple”), Jennifer Lawrence (”No hard feelings”), Natalie Portman (”May december”), Alma Pöysti (”Höstlöv som faller”), Margot Robbie (”Barbie”), Emma Stone (”Poor things”)

Bästa manliga skådespelare, musikal eller komedi: Nicolas Cage (”Dream scenario”), Timothée Chalamet (”Wonka”), Matt Damon (”Air”), Paul Giamatti (”The holdovers”), Joaquin Phoenix (”Beau is afraid”), Jeffrey Wright (”American fiction”)

Bästa kvinnliga skådespelare, dramafilm: Annette Bening (”Nyad”), Lily Gladstone (”Killers of the flower moon”), Sandra Hüller (”Fritt fall”), Greta Lee (”Past lives”), Carey Mulligan (”Maestro”), Cailee Spaeny (”Priscilla”)

Bästa manliga skådespelare, dramafilm: Bradley Cooper (”Maestro”), Leonardo DiCaprio (”Killers of the flower moon”), Colman Domingo (”Rustin”), Barry Keoghan (”Saltburn”), Cillian Murphy (”Oppenheimer”), Andrew Scott (”All of us strangers”)

Bästa kvinnliga skådespelare, dramaserie: Helen Mirren (”1923”), Bella Ramsey (”The last of us”), Keri Russell (”The diplomat”), Sarah Snook (”Succession”), Imelda Staunton (”The crown”), Emma Stone (”The curse”)

Bästa manliga skådespelare, dramaserie: Brian Cox (”Succession”), Kieran Culkin (”Succession”), Gary Oldman (”Slow horses”), Pedro Pascal (”The last of us”), Jeremy Strong (”Succession”), Dominic West (”The crown”)

Bästa originalmusik: Jerskin Fendrix (”Poor things”), Ludwig Göransson (”Oppenheimer”), Joe Hisaishi (”Pojken och hägern”), Mica Levi (”The zone of interest”), Daniel Pemberton (”Spider-Man: Across the spider-verse”), Robbie Robertson (”Killers of the flower moon”, postumt)