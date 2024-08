Will Smith dementerar ryktet om att han ska ha haft sex med Duane Martin: ”Falskt”

Slår tillbaka: ”Historien är helt påhittad”

Publicerad 2023-11-15

En person som påstår sig vara Will Smiths tidigare vän och assistent säger att han såg stjärnan ha sex med Duane Martin i en loge.

Nu dementerar Will Smiths team ryktet – och överväger enligt källor att vidta rättsliga åtgärder.

– Det är fullständigt falskt, säger en representant till TMZ.

Enligt TMZ är det oklart om mannen, Brother Bilaal, faktiskt har någon koppling till Will Smith, 55, överhuvudtaget.

Han påstår sig vara superstjärnans tidigare vän och assistent och i en intervju med youtubern Tasha K under tisdagen, som har lett till en stor ryktesspridning och rubriker, säger mannen att han för sex år sedan gick in till skådespelaren Duane Martins, 58, loge och såg honom ha sex med Will Smith.

– Jag öppnade dörren till Duanes dörr och det är då jag ser Duane ha sex med Will, säger han.

expand-left helskärm Duane Martin.

”Helt påhittad”

Nu dementerar Will Smiths team ryktet.

– Den här historien är helt påhittad och påståendet är fullständigt falskt, säger en representant för Oscarsvinnaren till TMZ.

Enligt en källa till sajten överväger också Will Smith att vidta rättsliga åtgärder efter uttalandena.

Youtubern i blåsväder tidigare

Youtubern Tasha K har tidigare varit i blåsväder, bland annat vann rapstjärnan Cardi B ett förtalsmål mot henne där Tasha K tvingas betala nära fyra miljoner dollar för att ha spridit lögner om droganvändning, könssjukdomar och prostitution, skrev Billboard tidigare i år.

expand-left helskärm Will Smith och Jada Pinkett Smith.

Will Smith är gift med Jada Pinkett Smith och Duane Martin och hans exfru Tisha Campbell skilde sig 2020 efter ett över 20 år långt äktenskap.