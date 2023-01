Anja Lundqvists berättelser var starka och fängslande

Publicerad: Mindre än 1 tim sedan

The same procedure as last week, skulle man kunna skriva.

Även Anja Lundqvists avsnitt innehöll missbruk och annat elände, innan livet så småningom blev betydligt bättre.

Och som den lysande skådespelerska hon är, berättade Anja naturligtvis sitt livs historia, hittills, på ett väldigt fängslande sätt.

Nu 51-åriga Anja Lundqvist har länge varit en av mina favoritskådespelerskor. Har visserligen sällan sett henne på teaterscenen, men framför kameran har hon alltid strålat.

Från Lukas Moodyssons ”Tillsammans” (2000) och de tre säsongerna av ”Tusenbröder” (2022-2006) och de mer lättsamma Sune-filmerna (2012-2014), till ”Heder” (2019) och ”Lust” (2021), två tv-serier hon varit med om att skapa.

Annars fanns där paralleller till den uppväxt Lars Lerin berättade om i förra avsnittet.

Omtänksamma föräldrar. Fast där Lerin brottades med mammans rädsla för att hon skulle förstå att han var homosexuell, fick Anja känslan av att vara någon som man bara kunde lämna när föräldrarna så småningom skilde sig och pappan försvann in i en ny familj.

Precis som Lerin hamnade Anja i ett dysfunktionellt förhållande och missbruk. Och innan dess mobbades hon å det grövsta i skolan. Hon blev ett lätt offer, sa hon, då hon hade ett hål i hjärtat och låg självkänsla.

helskärm Anja Lundqvist

Berättelsen hur hon tog sig ur sitt alkoholdrickande var väldigt stark.

Innan dess hade det som vanligt varit någon form av aktivitet. Carolina Gynning hade en rolig beskrivning av mannen som ledde den:

– Är det en jägare? Crocodile Dundee? Din nya pojkvän? frågade hon Anja.

Men det var en överlevnadsinstruktör och Stjärnorna skulle tävla i att göra upp eld med hjälp av tändstål. Ungefär som en duell i ”Robinson – Gränslandet”. Några fuskade och hade med sig tändare. Som tv-tittare var det svårt att bry sig. För att vara en tävling, var det väldigt rörigt filmat och klippt.

Under middagen blev det betydligt mer positiva tongångar.

Anja berättade lika fängslande då. Om hur hon mötte kärleken, fick barn, hur karriären tog fart och hur hon gjorde de populära Sune-filmerna trots att hon först lite fisförnämt inte tyckte det var fint nog.

Där träffade hon sin ”partner in crime” Julia Dufvenius som hon började podda med och skapa egna tv-serier ihop med.

Sedan såg mörkret ut att åter omfamna henne då hon fick livmoderhalscancer. Efter två veckors livrädsla visade det sig inte vara livsfarligt, hon har nu varit cancerfri i snart fem år, men rädslan finns kvar vid varje undersökning.

helskärm Anja Lundqvists dag i ”Stjärnorna på slottet”

En hel del Metoo-prat blev det också och… ja, Anja Lundqvists liv har varit mer dramatiskt än jag kunnat ana under de ganska många gånger jag har träffat henne.

Eller så är jag en feg jäkel som inte vågat ställa de allra mest närgångna frågorna, vad vet jag.

Jag hade annars gärna hört lite mer om de två saker som gjorde henne känd, ”Tillsammans” och ”Tusenbröder”. Inte minst för att hon i båda spelade mot Ola Rapace, som ju ställde till med lite skandal i ”Stjärnorna på slottet” för två år sedan och som också haft det lite struligt ibland.

Jon Henrik Fjällgren – som verkligen under de avsnitt som hittills har visats har levt upp till myten om den tystlåtne norrlänningen, han har hittills inte sagt många ord – var väldigt berörd av Anja Lundqvists berättelser. Nu hade han velat säga något, sa han. Men fick inte ut något. Käken låste sig.

Rimligtvis börjar han väl prata i nästa avsnitt där han står i centrum…