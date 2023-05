Allison Holker Boss talar ut om makens död – efter fyra månader

”Ville vara allas superhjälte”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

För fyra månader sedan dog Stephen ”tWitch” Boss efter en självförvållad skottskada.

Nu går Allison Holker Boss ut och berättar om den svåra tiden, i en intervju med People.

– Ingen visste om att han inte mådde bra, säger hon.

Stephen ”tWitch” Boss gick bort i december förra året, 40 år gammal. Enligt uppgifter till TMZ rusade hans fru Allison Holker Boss in på en polisstation efter att han lämnat sitt hem utan sin bil, någo som var olikt honom. Senare fick polisen larm om en skottlossning på ett hotell i Los Angeles, där de ska ha hittat honom död, efter en självförvållad skottskada.

Allison gick ut och bekräftade dödsbeskedet i ett Instagram-inlägg.

I en intervju med People öppnar hon nu upp sig om tiden efter makens dödsfall. Hon berättar att han dog i suicid, och säger att ingen runt omkring honom visste om att han inte mådde bra.

– Han ville inte att någon skulle veta. Han ville bara vara allas superhjälte och beskyddare.

”Har varit väldigt svårt”

Hon berättar för sajten att hon har kämpat med att bygga upp livet igen efter makens bortgång.

– Det har varit väldigt svårt, för jag förstår inte vad det var som hände när han dog, säger hon och berättar att hon har fyllts av blandade känslor sedan dödsfallet – sorg, besvikelse, kärlek och ilska, men säger att hon vill att Stephen Boss ska bli ihågkommen som ”den underbara mannen han var”.

– Stephen fyllde den här världen med så mycket glädje, säger hon.

helskärm Stephen ”tWitch” Boss.

Har startat stiftelse för psykisk hälsa

Allison berättar att traumat efter makens död påverkade henne fysiskt under de första veckorna.

– Man försöker hjälpa sina barn och vänner och familj, och det tog hårt på mig. Det blev svårt att bara resa sig ur sängen på morgnarna.

Tidigare i år startade Allison Holker Boss ”Move with Kindness Foundation” för att stötta arbete för psykisk hälsa.

Hon säger att hon vill sprida budskapet om att det är okej att luta sig mot andra och be om hjälp om man mår dåligt.

– Man måste lita på att folk kommer se en som ett ljus, även i sina mörkaste stunder.

Var dj i ”The Ellen show”

Stephen Boss var från 2014 till showens slut 2022 dj i ”The Ellen DeGeneres Show” och var också vikarie för Ellen DeGeneres som värd i talkshowen. Han blev exekutiv producent för showen 2020.

Men det var redan 2008 som Stephen Boss fick sitt stora genomslag, i tv-programmet ”So you think you can dance”. Därefter fortsatte han som skådespelare och landade flera roller där han fick användning för sin talang för dans. Bland annat var han med i ”Step up”-franchisen, och han hade också en roll i filmen ”Magic Mike XXL”.

helskärm Stephen ”tWitch” Boss figurerade som dj i ”The Ellen DeGeneres Show” mellan 2014 och 2022.