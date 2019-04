LIVE: Följ den tredje fredagsfinalen i ”Let’s dance” minut för minut

avNöjesbladet

NÖJE 5 april 2019 19:52

Förra veckan blev Méndez första deltagaren att lämna årets ”Let’s dance”.

Efter kvällens program kommer en till att ha dansat färdigt.

Chatta med Nöjesbladets Cornelis Rikken under hela programmet och rösta på din favorit nedan.

Kvällens startordning och danser

Thomas och Jasmine:

Dans 1: Paso Doble

Musik: ”September” - Earth, Wind & Fire

Freddie och Maria:

Dans 2: Tango

Musik: “Calleth You, Cometh I” – The Ark

LaGaylia och Tobias:

Dans 3: Samba

Musik: ”Ain’t Nobody”- Chaka Khan

Sanna och Aaron:

Dans 4: Paso Doble

Musik: “Stronger” – Kelly Clarkson

Lancelot och Linn:

Dans 5: Samba

Musik: ”Something Just Like This” – The Chainsmokers, Coldplay

Kristin och Calle:

Dans 6: Vals

Musik: ”Come Away With Me” - Norah Jones

Magdalena och Tobias:

Dans 7: Tango

Musik: “Vårens Första Dag” - Laleh

Dan och Cecila:

Dans 8: Tango

Musik: ”For Once In My Life” - Stevie Wonder

Robin och Sigrid:

Dans 9: Vals

Musik: “At This Moment” - Michael Bublé

Linnea och Jacob:

Dans 10: Paso Doble

Musik: “Heaven’s On Fire” - KISS

