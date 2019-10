Epilepsi + FÖLJ

Miguel Cervantes dotter död – tre år gammal

Dog i sin mammas famn

avAlex Hartelius

14 oktober 2019 18:12

Skådespelaren Miguel Cervantes dotter har dött endast tre år gammal.

Det bekräftar han och frun Kelly på Instagram.

”Hon dog fridfullt i min famn, omgiven av kärlek”, skriver Kelly.

Miguel Cervantes och Kellys treåriga dotter Adelaide är död. Hon hade sedan nio månaders ålder lidit av epilepsi och infantila spasmer, vilket gjort att hennes hjärna krympt.

För drygt en vecka sedan åkte hon in på hospice och familjen förberedde sig på att ta farväl.

Cervantes och frun Kelly har bekräftat dödsfallet till sajten People.

– Cervantesfamiljen är förkrossad över att behöva meddela att deras lilla dotter Adelaide Grace gick bort tidigt på lördagsmorgonen. Hon omfamnad av familjen när hon fridfullt fann det lugn som de så länge letat efter, säger familjen i ett uttalande.

Foto: Instagram På Instagram delade Mamma Kelly under söndagen nyheten om dotterns död.

Mamman om sorgen

På Instagram delade Mamma Kelly under söndagen med sig av en svartvit bild på dotters sovrum.

”Maskinerna har stängts av. Hennes säng är tom. Tystnaden är öronbedövande. Adelaide Grace lämnade oss tidigt på lördagsmorgonen. Hon dog fridfullt i min famn, omgiven av kärlek. Äntligen är hon fri från all smärta, reaktioner och kramper men lämnar oss hjärtekrossade. Vi älskar dig så mycket Adelaide”, skriver hon.

Tar paus från musikal

Kelly har i flera år drivit en blogg där hon skrivit om Adelaides kamp mot epilepsi och infantila spasmer. Hon har även uppmärksammats för sitt arbete med organisationen Citizens United for Research in Epilepsy, som samlar in donationer till forskningen för ett botemedel till epilepsi.

Skådespelaren Miguel Cervantes, som spelar huvudrollen i musikalen ”Hamilton” i Chicago, meddelar att han kommer att ta en kort paus från sitt uppdrag.

14 oktober 2019 18:12