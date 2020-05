Way out west ställer in

Reporter: Linn Elmervik

Publicerad: 20 maj 2020 kl. 10.06

Uppdaterad: 20 maj 2020 kl. 10.39

Foto: ADAM IHSE / TT NYHETSBYRÅN

Way out west ställer in sommarens festival.

– Å ena sidan känns det skönt att äntligen kunna ta ett beslut. Å andra sidan är det så klart jättetrist, Way out west är ju vårt flaggskepp, säger Ola Broquist, arrangör på Luger, till Dagens Nyheter.

Göteborgsfestivalen Way out west ställs in på grund av coronapandemin.

Evenemanget skulle gått av stapeln i mitten av augusti och hade bokningar som Bon Iver, The Strokes och FKA Twigs.

Arrangören Luger satsar istället på att genomföra festivalen nästa år och årets festivalbiljett kommer att gälla för 2021. Biljettköpare kommer också att kontaktas och erbjudas möjlighet till återbetalning.

– Vi hoppas förstås att så många som möjligt vill behålla sin biljett. Det är det enskilt viktigaste du kan göra för att stötta framtida Way out west, säger Ola Broquist till Dagens Nyheter.

