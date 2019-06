XXXTentacion + FÖLJ

Rapparen C Glizzy skjuten i huvudet

avLinn Elmervik

NÖJE 18 juni 2019 08:44

Rapparen C Glizzy, 16, sköts i huvudet utanför en matvarubutik.

När han kördes till sjukhus kraschade bilen på motorvägen.

Nu vårdas artisten på sjukhus för sina skador.

C Glizzy sköts utanför en matvarubutik i Pompano Beach, Florida i lördags, skriver den lokala tv-kanalen WPLG Local 10.

Rapparen, som egentligen heter Christian Moore, kördes i ilfart till sjukhus av sin bror och en vän, men färden slutade illa. Männen kraschade bilen vid en avfart från motorvägen, men lyckades trots det fortsätta köra.

Har opererats

Väl på sjukhus opererades C Glizzy och kulan plockades bort. Omfattningen av hans skador är okända och polisen har ännu ingen misstänkt för skjutningen.

C Glizzy har fått många fans och följare tack vare sin vänskap med rapparen XXXTentacion, som sköts till döds förra året. Innan stjärnans död syntes C Glizzy regelbundet i hans sociala medier. Han släppte albumet ”Numb the Pain” i april i år.

XXXTentacion sköts när han lämnade en motorcykelbutik i Miami den 18 juni 2018. Han blev 20 år.

