Billie Eilish gör musiken till nya James Bond

avAndreas Ekström

Publicerad: 14 januari 2020 kl. 21:06

Världsstjärnan Billie Eilish gör musiken till den nya James Bond-filmen.

Hon blir den yngsta musikern någonsin att göra musik till filmserien.

– Det känns helt galet att vara en del av det här, säger hon i ett pressmeddelande som The Guardian tagit del av.

Billie Eilish, 18, är känd för låtarna ”Ocean Eyes”, ”Bad Guy” och ”When the Party’s Over”, bland annat. Sin första EP gav hon ut 2017 därefter har karriären gått i raketfart och har legat etta på både amerikanska och den brittiska albumlistan.

Nu kommer nästa milstolpe i karriären. Hon ska göra musiken till den nya James Bond-filmen, ”No Time to die”, den 25 i ordningen. Enligt den brittiska tidningen The Guardian säger den unga artisten i ett pressmeddelande att hon känner sig hedrad.

Foto: Jack Plunkett / AP Billie Eilish

– Att vara en del av en sådan legendarisk filmserie är en stor ära. James Bond är den coolaste filmserien någonsin, jag är fortfarande chockad, säger hon.

Filmproducenterna Michael G Wilson och Barbara Broccoli sa att Eilish låt ”var som gjorde för att fungera med filmens emotionella historia”.

Det är flera stora artister som varit med och gjort låtar till olika James Bond-filmer, Madonna sjöng låten till filmen ”Die another day”, Paul McCartney & Wings gjorde låten till ”Live and let die” och Adele som sjöng till filmen ”Skyfall”.

