Jämn gruppfinal som ändå aldrig riktigt lyfte

Publicerad: 31 januari 2020 kl. 20.58

Två från början jämna lag i en hela tiden väldigt jämn match.

Något som stod ut?

Tja, båda lagens skrämmande dåliga kunskaper om popmusik, kanske.

Trots att det var en avgörande final i den tredje gruppen, var det ingen klang- och jubelföreställning, direkt. Snarare som att se två föga publikfriande lag som AIK och Örebro spela 1-1 i en lite händelselös allsvensk fotbollsmatch i duggregn en småkylig höstkväll.

Så värst mycket jämnare kunde det visserligen knappast bli. Båda lagen hade skrapat ihop 33 poäng i sina första matcher. Klart godkänt.

Nu följdes de åt hela tiden. Som mest skilde det tre poäng mellan lagen, till Hanna Dorsins och Emma Molins fördel. Men på momentet Vem där? gick motståndarna ifatt, när Johan Glans ganska tidigt fick på känn att personen alla bilder och ledtrådar skulle leda fram till måste vara Albert Einstein.

Sedan hittade Grotesco-tjejerna rätt på tredje resmålet, Århus, först och behöll sedan avståndet in i mål.

Det som stod ut var lagens skrämmande dåliga kunskaper om popmusik.

Programledare Kristian Luuk påpekade ett par gånger att det amerikanska bandet som efterfrågades i den första musikfrågan, var mycket känt och att låten fanns på ett av de mest sålda albumen genom tiderna.

Johan Glans tänkte på Kiss. Emma Molin sa att hon aldrig hade hört låten. Som är en av The Eagles allra mest kända, ”Take it easy”. Sedan gissade hon på Aerosmith. Eagles har nog aldrig gjort en låt som skulle kunna klassas som hårdrock…

Även på andra musikfrågan var båda lagen ute och cyklade. Visserligen kunde de Aqua och ”Barbie girl”, som vi fick höra en kort snutt av. Annars gissade de helt åt skogen. Att inte känna igen DAD, Disneyland after Dark, är väl en sak. Men att få Mötley Crüe till ett danskt band, för att de hade danske basisten Lars med… var kom det ifrån?

(Ett annat amerikanskt hårdrocksband, Metallica, har däremot en dansk trummis, Lars Ulrich)

Så bra var lagen:

+++

Hanna Dorsin/Emma Molin. Två av medlemmarna i Grotesco-gänget, Sveriges roligaste humorkollektiv. Emma Molin ledde nyligen Guldbaggegalan för andra gången. Hanna Dorsin är med i TV 4-serien ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”. Kopplade greppet om matchen när de hittade först till tredje resmålet, Århus i Danmark. Vann med 30-27.

+++

Farah Abadi/Johan Glans. Hon är programledare i radio och tv. Framför allt är hon kanske under senare år förknippad med ”Musikhjälpen”, där hon varit programledare de senaste tre åren. Han är en av Sveriges populäraste stå upp-komiker och har även gjort komiska roller i filmer och tv-serier. Just nu är han aktuell som Ville Vessla i TV 4:s ”Ture Sventon och Bermudatriangelns hemlighet”. Gick bort sig helt på andra resmålet där de kammade noll poäng, genom att tro att resan gick till Kristinehamn, när rätt svar var Ulricehamn. Förlorade med 27-30.

Så bra var musiken:

+++

Mando Diao. Klart bästa husbandet hittills. Kompade effektivt skönsjungande Good Harvest – Hanna Enlöf och Ylva Eriksson – i Eagles-låten ”Take it easy” och var lika bra i DAD-låten ”Sleeping my day away”.

Några kul saker:

Hanna Dorsins övertygelse att något på hästens huvud kallas för snopp. Och hennes lycka när det visade sig att hon hade rätt.

Kul replikskifte:

Farah Abadi: Säg nå'n gubbe som är född på 40-talet.

Johan Glans: Min pappa, men han har inte skrivit den här. Inte min granne, heller.

Sagt när duon skulle försöka komma på vem som hade skrivit Eagles-låten (rätt svar: Jackson Browne).

