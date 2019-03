”Robinson”-profilen gifter sig: ”Glädjetårar”

Robinson + FÖLJ

1 av 2 | Foto: PRIVAT Nicklas Söderblom med kärleken Frida Mardell.

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 22 mars 2019 00:19

”Robinson”-aktuella Nicklas Söderblom ska gifta sig med kärleken Frida Mardell.

För Nöjesbladet berättar han om det romantiska frieriet som ägde rum på Mallorca.

– Frida blev väldigt glad och överraskad. Hon sa ja och vi fällde båda glädjetårar.

Det var förra våren som det avslöjades att ”Robinson”-profilen och Hollywoodtränaren Nicklas Söderblom, 51, mött kärleken i Frida Mardell som är 25 år och kommer från Göteborg. De båda träffades genom jobbet.

– Det sa verkligen klick! Allt känns fantastiskt. Frida är en underbar människa. Det känns helt rätt. Men vi skyndar ändå långsamt. Jag har en dotter sedan tidigare så det gäller givetvis att ta det varsamt, förklarade Nick då.

”Var jättenervös såklart”

Nu har de tagit relationen steget längre. I helgen friade Nicklas och på Instagram har han skrivit om lyckan: ”Happiest man on earth! She said yes”.

När Nöjesbladet når Nicklas berättar han att frieriet ägde rum bland bergen på norra Mallorca samma dag som Frida fyllde år.

– Det känns underbart! Men jag var jättenervös såklart. Visste inte riktigt när det var perfekt tid att fråga. Men tiden började sina och så gick solen längre och längre ner. Då sa jag ”titta” och pekade mot solen samtidigt som jag smusslade fram ringen och gick ner på knä bakom ryggen på Frida. När hon vände sig om… Då stod jag där, säger en lycklig Nicklas och fortsätter:

– Hon blev väldigt glad och överraskad. Hon sa ja och vi fällde båda glädjetårar.

Funderar på ett slott

Hur bröllopet kommer att bli och var det kommer att äga rum återstår att se.

– Det är inget bestämt ännu, men vi funderar på en slottsliknande gård som ligger på Mallorca.

Vad är det bästa med Frida?

– Hon är inte bara den vackraste kvinnan jag någonsin skådat. Frida är också stark, intelligent och självsäker på ett bra sätt.

Nick, som i år är joker i ”Robinson”, jobbade som personlig tränare i Hollywood under 25 års tid och har coachat stjärnor som Pierce Brosnan, Cindy Crawford, Jean-Claude Van Damme, och hela Backstreet Boys. Han har även synts i tv-serier som ”Dr Quinn” och ”Spin City”.

Exet är Hollywoodstjärna

Nick hade även ett uppmärksammat förhållande med förra ”Desperate Housewives”-stjärnan Nicollette Sheridan. Efter att de gick skilda vägar skrev han boken ”Desperate Houseman” om relationen och hur det faktiskt går till ”på riktigt” i Hollywood bakom alla polerade fasader.

– Jag försökte göra allt för att förhållandet skulle fungera, men jag var inte kär i henne när det tog slut. Jag drogs med av hennes kändisskap, det är lite som en drog. Går man på restaurang så får man bästa bordet även om det är fullt, och alla gödslar grejer på dig. Man blir faktiskt lite besatt. I ett normalt förhållande hade jag nog lämnat henne tidigare, sa han till Metro för några år sedan.

22 mars 2019 00:19