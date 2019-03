Följ premiären av ”Let’s Dance” 2019 – minut för minut

avAlex Hartelius

NÖJE 22 mars 2019 19:38

Det har blivit dags för ”Let’s dance” i TV4 och för kändisarna att snöra på sig dansskorna.

Nöjesbladet är på plats och liverapporterar från premiären.

Häng med i chatten under kvällen och dela med dig av dina åsikter.

Här är kvällens danser:

Robin Bengtsson och Sigrid Bernson – Quickstep

Musik: “(Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher” – Jackie Wilson

Freddie Svensson och Maria Zimmerman – vals

Musik: “Chandelier” – Sia

Sanna Lundell och Aaron Brown – Samba

Musik: “Stars” – Simply Red

LaGaylia Frazier och Tobias Bader – Cha Cha

Musik: ”Ain´t No Other Man” – Christina Aguilera

Lancelot Hedman Graaf och Linn Hegdal – Cha Cha

Musik: ”Dance You Off” – Benjamin Ingrosso

Magdalena Forsberg och Fredric Brunberg – Vals

Musik: “Open Arms”– Journey

Kristin Kaspersen och Calle Sterner – Quickstep

Musik: ”You Can´t Hurry Love” – Phil Collins

Dan Ekborg och Cecilia Ehrling Danermark – Cha Cha

Musik: ”Vill Ni Se En Stjärna” – Zarah Leander

Linnéa Claeson och Jacob Persson – Samba

Musik: “She´s a Lady” – Tom Jones

Leo Méndez och Malin Watson – Vals

Musik: “Can You Feel The Love Tonight”– Elton John

Thomas Ravelli och Jasmine Takacs – Samba

Musik: ”Africa” – Toto

Premiären av Let's dance sänds klockan 20:00-22:00 på TV4 och TV4 Play.

