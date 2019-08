Solsidan + FÖLJ

Första bilderna ur nya ”Solsidan”

Allt om nya avsnitten av TV4-succén

avLinn Elmervik

1 av 9 | Foto: Pär Bäckstrand/C More/TV4 Felix Herngren och Mia Skäringer som Alex och Anna.

Här är de första bilderna ur nya ”Solsidan”.

Säsongen utspelar sig ett och ett halvt år efter långfilmen och Anna och Alex har återförenats efter sin separation.

Succéserien ”Solsidan” är snart tillbaka.

Nu kan Nöjesbladet exklusivt presentera de första bilderna ur den nya säsongen och avslöja detaljer om handlingen.

Säsong sex utspelar sig ett och ett halvt år efter långfilmen och Anna (Mia Skäringer) och Alex (Felix Herngren) har hittat tillbaka till varandra efter sin separation. Samtidigt får Anna en huvudroll i en stor kostymfilm och skådespelarkarriären drar igång ordentligt.

Nytt par flyttar in

Fredde (Johan Rheborg) tar ett sabbatsår från jobbet för att ägna sig en bortglömd hobby, något som irriterar Mickan (Josephine Bornebusch). Hon upprörs också över det nyinflyttade paret Suzy och Erik som plötsligt blir oväntat populära i området.

Ove (Henrik Dorsin) och Anette (Malin Cederbladh) tar hand om Freddes ”lillebror” och bestämmer sig samtidigt för att hyra ut sitt hus med hjälp av en lite annorlunda metod.

– I den nya säsongen kommer tittarna att få allt det som de älskar med ”Solsidan” och mer därtill. ”Solsidan” är igenkänningshumor när det är som allra bäst och vi är övertygade om att den nya säsongen kommer att bli ett välbehövligt ljus i höstmörkret för tv-publiken. Vi ser extra mycket fram emot att snart få berätta mer om det nyinflyttade paret på ”Solsidan”, säger Ulf Synnerholm, produktionschef på C Mores och TV4:s dramaavdelning.

Inspelningarna av de nya avsnitten startade i våras.

Premiär i oktober

I slutet av förra året meddelade TV4 att kanalen beställt tre nya säsonger, av ”Solsidan”. Den första med premiär 2019 och därefter 2021 och 2023.

– Vi kunde inte hålla oss! Att få göra nya Solsidan-avsnitt tillsammans med hela det här enormt kompetenta gänget är så stimulerande - och svinkul att vi bara var tvungna. I tre säsonger också! Det är ju helt makalöst, sa Felix Herngren då.

Nya säsongen av ”Solsidan” består av tio avsnitt och har streamingpremiär på C

More den 6 oktober och på TV4 den 20 oktober. På C More släpps ett avsnitt varje söndag och på TV4 sänds ett avsnitt varje söndag klockan 20.00.

