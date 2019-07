ASAP Rocky misstänkt för misshandel i Stockholm + FÖLJ

ASAP Rockys advokater kommer med ny bevisning

avKarl Enn Henricsson

NÖJE 29 juli 2019 11:49

I morgon börjar rättegången mot ASAP Rocky och hans sällskap.

Nu kommer en ny vändning – i sista stund lämnar advokaterna in egen bevisning.

– Det är bevisning som åklagaren inte har presenterat. Vi har ett ess i rockärmen helt enkelt, säger advokat Martin Persson.

Förra veckan väcktes åtal mot ASAP Rocky och två andra män i hans sällskap. Trion misstänks för en misshandel på öppen gata i Stockholm den 30 juni. Bland åklagarens bevisning finns vittnesuppgifter och filmer, som återger delar av händelseförloppet.

























































1 av 27 | Foto: Polisen

Advokaten: Kommer lämna in egen bevisning

Men nu kommer advokaterna med ett motdrag.

– Inom kort kommer det komma egen bevisning från försvarets sida. Det är bevisning som åklagaren inte har presenterat. Vi har ett ess i rockärmen helt enkelt, säger advokat Martin Persson.

Han försvarar en av ASAP Rockys vänner, och har tillsammans med de övriga advokaterna en plan för att trion inte ska dömas för misshandel.

– Vi tre har en dialog, men vi företräder våra egna klienter. Men det är inte ovanligt att man stämmer av med sina medförsvarare om man exempelvis ska kalla vittnen – så att man inte gör saker som är i konflikt med varandra.

Betalar själva för sina advokater

Martin Persson vill inte gå in på detaljer i vad den nya bevisningen handlar om. Han kallades in under fredagen, och fungerar som privat försvarare.

– Samtliga åtalade vill ha privata försvarare. De vill kunna välja själva och är beredda att betala för det. De fick mitt namn på rekommendation – jag är en erfaren brottmålsadvokat och har arbetat med flera uppmärksammade mål.

De tre åtalade nekar alla till brott, och hävdar nödvärn.

– Han hävdar att hans agerande skett till hundra procent i nödvärn – att han har försvarat sig själv. Och han har försvarat sig inom det som inom lagens ramar är tillåtet. Hans uppfattning är att han ska frikännas, säger Martin Persson.

ASAP Rockys advokat: Vill inte uttala mig

ASAP Rockys advokat Slobodan Jovicic vill inte uttala sig om försvarets kommande drag:

– Det är ingenting jag vill uttala mig i media om.

Inte heller advokat Carla Pantzar – som försvarar den tredje mannan i sällskapet – vill gå in på några detaljer.

– Förberedelserna som vi nu arbetar med är ingenting som jag vill gå in på närmare, säger hon.

