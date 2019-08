Billy Ray Cyrus + FÖLJ

Stjärnan ville sjunga om knark – då satte skivbolaget ner foten

Förbjöd Billy Ray Cyrus att säga ”marijuana”

avCornelis Rikken

NÖJE 8 augusti 2019 00:09

”Old town road” fortsätter dominera topplistorna.

Nu berättar Billy Ray Cyrus, 57, att han tvingades ändra texten i hitlåten i sista sekund.

– De sa ”allt förutom ’marijuana’”, berättar han i radioshowen ”Taste of country”, rapporterar Fox News.



1 av 2 | Foto: AP Billy Ray Cyrus tvingades ändra i texten till hitlåten ”Old town road”.

Remixen av ”Old town road” med Lil Nas X och Billy Ray Cyrus är sommarens tveklöst största låt.

I den trallvänliga hiphop/country-hiten sjunger Cyrus bland annat raden ”Baby's got a habit: diamond rings and Fendi sports bras” (”Baby har ett beroende: diamantringar och sport-BH:ar av märket Fendi”).

Nu avslöjar sångaren att han från början hade planerat att sjunga något helt annat – men att skivbolaget sa nej.

– Av någon anledning tyckte jag att det skulle vara kul att sjunga ”Baby's got a habit: diamond rings and marijuana”, berättar han i radioshowen ”Taste of country”, rapporterar Fox News.

”Jag vet inte ens vad det är”

Skivbolaget var snabba med att sätta ner foten när de fick höra om countrylegendarens idé.

– De sa ”allt förutom ’marijuana’”.

I stället föreslog de ”Fendi sports bras”.

Cyrus gick med på förslaget utan att protestera – även om han inte hade en aning om vad det betydde.

– Jag tänkte att ”det är antagligen bra, för jag vet inte ens vad det är”, säger han och skrattar.

Har toppat Billboard i 18 veckor

Och ändringen av texten verkar inte ha haft någon större inverkan på låtens popularitet.

I skrivande stund har ”Old town road” toppat den amerikanska Billboardlistan i hela 18 veckor vilket är det längsta någonsin.

Det tidigare rekordet låg på 16 veckor, något som bara "Despacito" med Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber från 2017 samt "One sweet day" med Mariah Carey och Boyz II Men från 1995 har lyckats med.

Svenska artisterna som legat etta på Billboard Hot 100 00:26

LÄS OCKSÅ "Old town road" slår rekord på Billboard

LÄS OCKSÅ Här är låtarna som blir störst i sommar