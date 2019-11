Bruce Dickinson + FÖLJ

Bruce Dickinson ihop med Iron Maiden-fan

Skilsmässan med Paddy Bowden kan bli dyr

avAlex Hartelius

3 november 2019 15:37

För drygt ett år sedan separerade hårdrocksstjärnan Bruce Dickinson och Paddy Bowden.

I stället ska han ha hittat kärleken i fitnessprofilen och Iron Maiden-fanet Leana Dolci.

Nu kan en eventuell skilsmässa stå honom dyrt.

Bruce Dickinson, sångare i hårdrocksbandet Iron Maiden, separerade förra året från sin fru Paddy Bowden, efter 29 år som gifta.

I stället har Bruce Dickinson hittat kärleken i fitnessprofilen Leana Dolci, som beskrivs som ett superfan av Iron Maiden, och flyttat in i hennes hem i Paris. Det skriver The Mirror.

”Leana har alltid varit ett stort Iron Maiden-fan och följt dem i nästan tio år. Hon och Bruce har kommit varann väldigt nära det senaste året och hon har till och med träffat hans barn. Paddy är i Sydamerika för att få lite andrum”, säger en källa till The Mirror.









1 av 3 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Bruce Dickinson.

Sajten skriver att Dickinson och Bowden inte har några direkta planer på att skilja sig, men skulle det bli en rättslig process kan det bli en dyr affär för Bruce, som har en förmögenhet på cirka 1,1 miljard kronor.

Fick cancer

Bruce Dickinson fick tungcancer 2015. Han hade två tumörer, varav en var stor som en golfboll, och fick genomgå både cellgifts- och strålbehandling. Samma år meddelade hårdrocksstjärnan att han besegrat cancern. I självbiografin ”Bruce Dickinson: en självbiografi – what does this button do?” kallade han cancern för en ensam upplevelse.

– Att vara ensam behöver inte vara dåligt. När du ser ut som skit, när du ser som att du svälter, när du inte kan prata, inte kan skita och inte kan dricka vill du helst inte träffa någon heller. Då är ensamheten bra. Och folks reaktioner när de får syn på dig mitt i allt? Skräcken syns i deras ögon och ansikten. Men de säger alltid ”Du ser bra ut”. Man vill bara skrika ”Du ljuger!” Innerst inne tänker alla – hoppas att det inte händer mig, vilket är logiskt och mänskligt, sa han i en intervju med Nöjesbladet 2017.

3 november 2019 15:37