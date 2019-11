Hiphop + FÖLJ

Svenska rapstjärnan tragiskt död i cancer

Nasser ”Honestly” Jebril blev 41 år – Systern: ”Han är på ett bättre ställe”

avTorbjörn Ek

13 november 2019 16:34

Svenska rapstjärnan Nasser ”Honestly” Jebril är död.

I måndags somnade han in omgiven av familjen – efter att bara ha känt till sin cancerdiagnos i tre månader.

– Det gick så fort, vi är alla chockade, säger systern Nadia Jebril.

Han gjorde sig ett namn på rapscenen i Lund, slog igenom med debutalbumet ”Honest lies” 2004 och släppte musik, främst under artistnamnet Honestly, men också under sina alias Naserito, The Bizniss och Levantino.

Nu sörjs Nasser Jebril av den svenska hiphop-världen.

”Med förlusten av Nasser så är vi verkligen en legend mindre”, skriver Öris på Instagram och både där och på Kingsize Magazines Instagram-konto har Jason ”Timbuktu” Diakité uttryckt sin sorg med en hjärtsymbol.

”Han blev aldrig mainstream”

I måndags somnade Nasser Jebril in på sjukhuset, efter att bara ha känt till sin cancerdiagnos sedan i slutet av augusti.

– Det gick så fort, vi är alla chockade. Det måste ha varit väldigt långt gånget utan att vi vetat, utan att han själv vetat, säger hans syster, journalisten och P4-profilen Nadia Jebril när Nöjesbladet når henne över telefon.

– Han har alltid varit så stark, hela hans aura sprakar av liv, han gjorde alltid både ett stort intryck och avtryck. Jag tror att folk är chockade. Han har betytt mycket för många på många olika sätt. En Lundaprofil av rang, känd av hela hiphop-Sverige. Han var en jättestor del av Lunds hiphop-scen, en viktig del. Men han blev aldrig mainstream. Jag minns hur han berättade efter Wu-Tang Clans spelning på KB i Malmö, att han hade gått upp och rappat med dem, hur han sa: ”Det kändes så fett att stå på samma scen som sina gamla idoler och det kändes som hemma”. Jag är och kommer alltid att vara så stolt över honom, säger Nadia Jebril.



1 av 2 | Foto: Jonas Wallgren Nasser ”Honestly” Jebril som hans familj vill minnas honom. Bilden togs av fotograf Jonas Wallgren och användes som omslag till Honestlys album ”Honest lies” som släpptes 2004.

”En så generös person”

En månad efter att Nasser Jebril berättat för sin familj om cancerbeskedet valde lillasyster Nadia att skriva om det på Facebook.

– Jag skrev att jag inte hade velat berätta om hans tillstånd av respekt för hans integritet, men att det nu var så allvarligt att man inte skulle vänta med något. Att man nu hade chansen att säga det man kände och vill. Kan vi, så ska vi göra upp och dela saker, hylla varandra medan vi ännu är i livet. Men vad hjälpte det att jag påminde andra om detta, nu när han är borta och det gör så ont. Jag var inte färdig med honom, ingen är det, säger Nadia Jebril.

Rapstjärnan som lämnar efter sig en dotter, åtta syskon, mamma och pappa.

– Vi är en stor familj och alla var där för honom. Till slut blev vi så många att de sa ifrån på sjukhuset, att vi fick komma i omgångar istället för att vara där hela tiden, säger Nadia Jebril.

– Han var en mycket fin pappa och det är inget jag bara säger. Det som karaktäriserade honom är total generositet, ett stort skratt. Som den svenska hiphopens Beppe Wolgers. Det är vad jag tror att folk kommer minnas, att han var en så generös person. Han hade det tufft på slutet, men han är stark. Han är på ett bättre ställe. Enda glädjen i det här är att vi alla kunde vara där för honom.

Nasser Jebril blev 41 år.

