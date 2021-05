Nicole Rosén från ”Älskar, älskar inte” om hatet efter uppbrottet

”En explosion av elaka kommentarer och näthat”

Publicerad: 11 maj 2021 kl. 10.52

Uppdaterad: 11 maj 2021 kl. 11.29

Foto: Discovery+ Nicole Rosén och Aoi Izumihara

NÖJE

Nicole Rosén från ”Älskar, älskar inte” får motta extrema mängder näthat.

Efter att hennes och Aoi Izumiharas uppbrott blev offentligt har de elaka kommentarerna på nätet exploderat.

– De kallar mig för ”feminazi” och säger att jag är en översittare, säger hon.

Relationen mellan Nicole Rosén, 25, och Aoi Izumihara, 26, från ”Älskar, älskar inte” höll inte. Nyligen berättade hon på Instagram att de inte längre är ett par. Efter det har hon fått motta en enorm mängd näthat.

– Man är van vid det här laget att folk tycker till, men det har varit en explosion av elaka kommentarer och näthat, säger Nicole Rosén.

Det är framför allt på Facebook hon har sett de elaka kommentarerna. De har funnits även tidigare, men enligt Nicole har det nu blivit värre.

– De kallar mig för ”feminazi” och säger att jag är en översittare, säger hon.

Foto: Discovery+ Nicole Rosén.

Kritik från Nicole Rosén

Nicole Rosén tycker att tv-produktionen framställt henne i dålig dager och inte visat upp parets rätta sidor. Produktionen ska bland annat ha sagt åt dem att göra hushållssysslor vid flera tillfällen.

– Det har inte varit vårat önskemål utan det är de som bestämt det. ”I dag när vi filmar då ska ni tvätta”, säger de, och då gör man ju det. I efterhand förstår man anledningen bakom, och man borde ha tänkt ”varför ska vi tvätta 17 gånger?” Men man tänkte inte på det då, säger Nicole Rosén.

Det var inte förrän i slutet av inspelningarna hon vågade säga ifrån ordentligt, och sista avsnittet är därför det enda där ingenting om jämställdhet tas upp.

– Då krävde jag det av dem. Jag ville att det ska vara ett fint avsked. Det är verkligen det enda jag krävde och det enda som de lyssnade på, men då var jag riktigt förbannad, säger Nicole Rosén.

”Får räkna med näthat”

Hon har flera gånger fått höra från sin omgivning att hon får räkna med näthat när hon är med i ett tv-program, och att det är något hon får lära sig att hantera. Det håller Nicole inte med om.

– Nej, man måste lära sig att inte vara elak mot andra människor, det är vad det handlar om.

Mathilde Albinsson, pressansvarig för programmet, beklagar situationen.

”Programmet har inte för avsikt att förvränga någon deltagare eller relation. Om någon deltagare ändå upplever det så är det givetvis tråkigt. Såväl vi som produktionen har haft en kontinuerlig dialog med deltagarna under programmets gång, för att inkludera och lyssna in. Vidare tar vi avstånd från alla former av näthat. Vi är måna om alla våra deltagare, och att de mår bra samt känner sig säkra och trygga är jätteviktigt för oss. Vi och produktionen finns därmed här för deltagarna, för att erbjuda stöttning och professionell rådivning när och om de så önskar”, skriver hon i ett sms.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 11 maj 2021 kl. 10.52