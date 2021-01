Uppgifter: Harry Styles och Olivia Wilde är ett par

Träffades under filminspelning

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 04 januari 2021 kl. 22.06

Oliva Wilde och Harry Styles spelade in skräckfilm tillsammans under hösten.

Nu uppges de vara ett kärlekspar.

– De har dejtat i några veckor, säger en källa till People.

Artisten Harry Styles, 26, och skådespelaren Olivia Wilde, 36, är ett par enligt uppgifter till bland annat People.

Det nya stjärnparet gick nyligen på ett intimt bröllop i Montecito, Kalifornien tillsammans. På bilder från ceremonin syns de finklädda hand i hand med munskydd på sig.

– De var bekväma med varandra runt sina vänner, de höll händer och såg lyckliga ut tillsammans. De har dejtat i några veckor, säger en källa till People.

Ersatte Shia LaBeouf

”Water melon sugar”-stjärnan och ”House”-skådespelaren lär ha fattat tycke för varandra under inspelningen av den psykologiska skräckthrillern ”Don’t Worry Darling” som Oliva Wilde både har regisserat och spelar i. Det var under hösten som Harry Styles hoppade in och tog över rollen efter Shia LaBeouf, 34, som fick sparken på grund av sitt dåliga uppförande under inspelningen.

Gjorde segerdans

I en tidigare intervju med Vogue i december berättar Olivia Wilde att hon gjorde en liten segerdans när hon fick veta att Harry Styles var klar som ersättare för rollen.

– Vi visste att han verkligen uppskattar mode och stil. Och den här filmen är otroligt stilistisk, sa hon då och menar att han har ett genuint intresse för det stilistiska.

Hon hyllar honom i intervjun för att han är maskulin på ett sätt som inte är ”giftigt”. Och att det i sig ger hopp om framtiden.

– För mig är han väldigt modern, säger hon.

Olivia Wilde separerade tidigare i år från skådespelaren Jason Sudeikis, 45, efter över nio år ihop. Tillsammans har de barnen Otis, 6, och Daisy, 4.

