Meghan Trainor är gravid – popstjärnan väntar första barnet

Grattas av flera stjärnor

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 07 oktober 2020 kl. 20.32

Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN Meghan Trainor.

Meghan Trainor är gravid.

Popstjärnan berättar själv om nyheten på Instagram.

”Ni vet hur länge jag har velat det här!!!!”, skriver hon.

Meghan Trainor, 26, och hennes make, skådespelaren Daryl Sabara, 28, ska bli föräldrar för första gången.

Båda två har lagt ut samma ultraljudsbild på Instagram.

”Ni vet hur länge jag har velat det här!!!! Daryl Sabara och jag är mer än glada och exalterade att möta den här lilla sötnosen tidigt nästa år. Vi är gravida!!!”, skriver Meghan Trainor med en rad glada emojis.

Foto: Jordan Strauss / TT NYHETSBYR≈N Meghan Trainor och Daryl Sabara.

Gifte sig 2018

Stjärnor som Hailee Steinfeld, Diddy, Perrie Edwards, Kevin Jonas, Sarah Hyland och Ashley Graham var snabba med att gratulera till graviditeten.

Meghan Trainor, känd för bland annat sin dunderhit ”All about that bass”, och ”Spy kids”-skådisen Daryl Sabara gifte sig i slutet av 2018. De träffades två år tidigare via sin gemensamma vän, skådespelaren Chloë Grace Moretz.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 07 oktober 2020 kl. 20.32

LÄS VIDARE