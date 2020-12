Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.49

Uppdaterad: 04 december 2020 kl. 23.18

Chockbeskedet: Nikki Amini hoppar av ”Idol”

AFTONBLADET AVSLÖJAR: Lämnar TV4-programmet efter fem år: ”Jag har valt att tacka nej”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.49

Uppdaterad: 04 december 2020 kl. 23.18

TV4 vill ha kvar henne – men direkt efter 2020 års final lämnar Nikki Amini beskedet:

Efter fem år hoppar hon av ”Idol”.

– Jag känner mig oerhört smickrad över att ha fått det fortsatta förtroendet att sitta kvar i ”Idol”-juryn 2021 men jag har valt att tacka nej, säger hon till Aftonbladet.

I fem år har hon tagit den självklara platsen som ”Idols” tuffaste och mest svårimponerade jurymedlem. Men nu väljer Nikki Amini, 36, att hoppa av TV4:s populära talangtävling.

Chockbeskedet ger hon exklusivt till Aftonbladet direkt efter att årets ”Idol”-final avslutats.

– Att jag har fått uppleva en sista ”Idol”-final med Nadja och Paulina som finalister är det absolut bästa avslut på min ”Idol”-karriär som jag hade kunnat tänka mig, säger hon.

Foto: Anders Wiklund/TT Nikki Amini.

Erbjöds att fortsätta

Enligt Nikki Amini kommer TV4 att fortsätta med en 17:e säsong av ”Idol” nästa år och kanalen ville att hon skulle fortsätta i juryn. Men till slut valde hon att tacka nej.

– Jag känner mig oerhört smickrad över att ha fått det fortsatta förtroendet att sitta kvar i ”Idol”-juryn 2021 men jag har valt att tacka nej, säger hon.

Varför väljer du att sluta?

– Nya spännande möjligheter och projekt har fångat min uppmärksamhet som jag vill fokusera på under nästa år. Med utgivningen av min bok ”I can make you a star” ser jag nu även fram emot att få fortsätta göra det jag älskar mest, inspirera och coacha de som önskar att leva ut sin fulla potential.

När fick du frågan om att fortsätta och hur lång tid tog det för dig att bestämma dig för att tacka nej?

– Det här är ett beslut som vuxit fram under hösten. När frågan kom för någon vecka sedan blev jag naturligtvis glad men jag känner också att det är dags för mig att gå vidare med nya roliga projekt.

Foto: TV4 Nikki Amini (tvåa från höger) lämnar kollegorna i ”Idol”-juryn, från vänster Kishti Tomita, Alexander Kronlund och Anders Bagge.

”Varit kul att upptäcka artister”

Hur känner du inför dina fem år i ”Idol”?

– Jag är oerhört stolt över att jag varit med och skapat ett ”Idol” som känts relevant och attraktivt. Det har framför allt varit väldigt kul att upptäcka framtida artister för den svenska musikscenen. Jag är tacksam över att ha jobbat med så många proffsiga människor i Idolproduktionen under åren som gått.

Nikki Amini tog plats i ”Idol”-juryn 2016 tillsammans med Fredrik Kempe och Quincy Jones III. Året därpå skapades en ny jurykvartett av Amini och nykomlingen Alexander Kronlund tillsammans med återvändande ”Idol”-veteranerna Anders Bagge och Kishti Tomita.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.49

LÄS VIDARE

Publicerad: 04 december 2020 kl. 22.49