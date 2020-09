Kardashian West bojkottar Facebook och Instagram

Fryser sociala konton ett dygn i protest

Av: TT

Publicerad: 16 september 2020 kl. 04.37

Uppdaterad: 16 september 2020 kl. 15.55

Foto: Willy Sanjuan/AP/TT Kim Kardashian West säger ifrån. Arkivbild.

Kim Kardashian West ”fryser” sina konton Facebook och Instagram, meddelar hon på sociala medier.

"Jag älskar att jag kan sammanföras direkt med er genom Instagram och Facebook, men jag kan inte bara tyst se på medan de här plattformarna fortsätter att tillåta spridning av hat, propaganda och desinformation – som skapas av grupper som vill dela och splittra USA", skriver hon.

Hon hänvisar till uppropet "Stop hate for profit", där en mängd företag och organisationer i juli pausade sina annonseringar på plattformerna i kritik mot deras slapphänthet kring hat och rasism.

Kim Kardashian West, känd bland annat från realityserien "Keeping up with the Kardashians", är en gigant på sociala medier, med nästan 190 miljoner följare på Instagram.

