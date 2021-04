Förre filmkonsulenten & deckardrottningen har en film ihop

Publicerad: 30 april 2021 kl. 11.55

Foto: LOTTE FERNVALL Baker Karim och Camilla Läckberg.

NÖJE

Hon skriver kommersiella deckare. Han var under några år som filmkonsulent på Svenska Filminstitutet ett nålsöga få filmare lyckades passera.

Nu har Camilla Läckberg och Baker Karim gjort en film ihop, ”Glaciär”, med premiär fredag 30 april.

– Det är det som är poängen, att vi är ett omaka par, säger de båda nästan i munnen på varandra.

Camilla Läckberg, 46, behöver väl ingen presentation. En av Sveriges mest framgångsrika författare. Baker Karim, 47, är filmregissör. På meritlistan finns tv-filmen ”Swedenhielms” (2003) med Cecilia Frode, Gustaf Skarsgård, Niklas Hjulström, Sven-Bertil Taube, Harriet Andersson och Brasse Brännström (1945-2014) och tv-serien ”Familjen Babajou” (2009), delvis självbiografisk om hans egen familjs resa från Uganda till Sverige. Men fram till för några år sedan var han filmkonsulent på Svenska Filminstitutet. Han delade ut pengar till hyllade statusprojekt av Roy Andersson, Tarik Saleh och debutanterna bakom ”Aniara” och ”Måste gitt”, men också till ett antal filmer – några bra, några mindre bra – som inte direkt orsakade publikrusning till biograferna. Camilla Läckbergs kommersiella tänk finns inte självklart i hans dna.

Hur sjutton träffades de två över huvud taget?

Alexander Karim, 44, har svaret. Lillbrorsan till Baker. Han som är familjens filmstjärna, känd från Johan Falk-filmerna, tv-serier som ”Advokaten”, ”Bröllop, begravning och dop”, ”Tunn is”, ”We got this” och ”Lyckoviken” och filmer som ”Ring mamma!” och Hollywood-filmen ”Zero dark thirty”.

– Camilla och jag träffades och blev vänner på ”Stjärnorna på slottet”. Vi hade så bra samtal. Förutom de 17 timmar som filmades och blev fem program, satt vi alltid och babblade om filmer, säger han.

– Baker och jag hade haft en filmidé i åratal där vi inte kunde knäcka hur vi skulle göra historien. Jag ringde Camilla och frågade vad hon tyckte. ”Jävligt spännande”, sa hon. På kvällen återkom hon med ett sms, nästan som en roman. Hon hade löst det.

Foto: LOTTE FERNVALL Alexander Karim och Lena Endre har filmens enda roller.

Sammanfördes av Alexander Karim

Alexander sammanförde de båda.

– Camilla tycker om när något blir lite ”Notting Hill”-igt, det gör inte Baker och jag är i mitten. När dessa världar möts, då uppstår något häftigt.

Tillsammans bildade de produktionsbolaget Bad Flamingo Studios.

– Vi har tagit av egna pengar, säger Camilla.

– Vi gick in solidariskt, säger Baker.

– Ni har varit noga att vi ska gå in solidariskt, säger Camilla, den rika i trion.

– Vi gick in med en summa vi kunde stå för. Eller… jag, det var maxtaket för mig, jag är den fattiga av oss, säger Baker och skrattar.

”Glaciär” – premiär fredag 30 april både på utvalda biografer och på streamingtjänsten Viaplay – är en kärlekshistoria som utspelas några år in i framtiden. En pastor (Alexander Karim) och en läkare (Lena Endre) är fast på samma hotell medan ett dödligt virus håller på att ta död på jordens befolkning. Inga botemedel finns i sikte.

– En månad efter att corona utbrutit ringde Baker och Alexander och sa att det är så märkligt. Gatorna är tomma, hotellen står tomma, vi måste passa på att göra en film som utspelas under en pandemi, vi kommer aldrig att få möjligheten igen att illustrera den här tiden, säger Camilla.

Foto: LOTTE FERNVALL Baker Karim och Camilla Läckberg.

Spelades in vid Hötorget

Så hon började skriva manus. Produktionen av filmen – som både utspelas på och är inspelad på Haymarket Hotel vid Hötorget i Stockholm – drog igång redan innan hon var helt färdigskriven.

För henne, van att skriva böcker där hon styr till hundra procent, blev det en ny upplevelse.

– Jag hade aldrig sett ett filmmanus. Jag är ganska old school, så jag tankade ned manus och kurser hur man skriver manus. Det flödet vi har… Baker har fått mig att kick it up väldigt många notches när det gäller berättandet. Han är fruktansvärt jobbig att skriva för. Han kan säga ”scenen är jättefin – men den kostar en halv miljon att spela in”. Sådana begränsningar har jag ju inte när jag skriver böcker säger hon.

– Men också att komma till skott, jag kan fastna i för många Varför?. Camilla har hjälpt mig att vara progressiv, att komma framåt, säger Baker.

– Jag brukar säga: Vill du att vi ska bli klara någon gång? Då muttrar han bara, säger Camilla.

Varför en historia om en just en pastor och en läkare?

– Under en sådan här pandemi ställs allt på sin spets. Vad ska man förlita sig på? Vetenskapen eller religionen?, säger Camilla.

Och varför titeln ”Glaciär”?

– Det handlar om Lenas rollfigur. Hon är som ett isberg som sakta tinas upp, säger Camilla.

Både hon och Baker menar att pandemin i filmen är en allegori för något större, om kontakten mellan människor.

– Det är en kärlekshistoria som råkar utspelas sig under extrema omständigheter. Det är ju inte en virusfilm i samma anda som Steven Soderberghs ”Contagion”, säger Camilla.

Spelar mot Lena Endre

Det är bara två skådespelare framför kameran, Alexander Karim och Lena Endre, 65.

– Det är superkul att vara 50 procent av en film på det sättet. Men ett enormt ansvar. Särskilt när den andra är Lena Endre. Hon är ingen nybörjare direkt (skratt). Jag tänkte: Fan, nu ska jag spela tennis med Björn Borg! Det är bäst att värma upp ordentligt, säger Alexander.

Han är väldigt förtjust i sin pastorsroll.

– Jag är personligen inte troende, men i min research var det nästan så att jag fick upp ögonen för någonting större. Jag gör pastorn som en person som inte försöker pracka Gud på alla, men som ändå ser Gud i allting.

Lena Endre var i slutfasen av regiarbetet med Dennis Kellys pjäs ”Girls & boys” på Oslo Nye Teater när coronapandemin bröt ut förra året.

– Allt stängdes ned på en och samma dag. Martin (Wickström, maken och konstnär) kom med bilen och hämtade mig. Sedan var jag sjuk i tre och en halv månad. Jag ringde 1177 många gånger men behövde aldrig åka in till sjukhuset. Men jag kände en trötthet som att jag var injicerad med någon drog. Jag hade alla tänkbara symtom på coronan, men fick aldrig testa mig och har inga antikroppar, säger Lena, som när hon var frisk och fick erbjudandet att vara med i ”Glaciär”, tackade ja direkt. Hennes vanliga arbetsplats Dramaten var ju dessutom i princip stängd.

Läckberg extraknäckte som scripta

– Vi spelade ”Kvinnostaden” ett tag för 25 personer, men när det bara fick vara åtta i salongen var det kört, då var det inte rimligt längre.

Hur ser du på läkaren du spelar i ”Glaciär”?

– Jag tänker: Hon är ogift, har inga barn, har stängt av all djupare intimitet med män hon har träffat, nu vet hon att hon kommer att dö och inser då att hon aldrig har kopplat ihop sig på djupet med en annan människa. Och så har hon flytt från sjukhuset, det gör man inte som läkare, det är åtalbart.

Camilla Läckberg extraknäckte som scripta under inspelningen. Och har nu fått blodad tand på att göra mer filmer. Skojar och säger att hon ser en framtid där hon kan mingla både på Bokmässan i Göteborg och filmfestivalen i Cannes.

– Gemensamt har vi tre som bildat bolaget en enorm kreativitet. Vi har redan flera projekt på gång. Vi har ett manus där vi är inne på typ version 48 000, säger hon.

Camilla Läckberg om…

… sitt filmtittande:

– Jag har gjort en grej med mina barn som jag är stolt över. Vi ser på film som både ett sätt att umgås och som ett sätt att diskutera saker. Har använt det lite som utbildning. Vi såg ”Mississippi brinner” och när vi då pratade om det fortfarande är så med rasismen i USA, såg vi även ”American history X” och ”BlacKkKlansman”.

Baker Karim om…

… varför de inte ens sökte bidrag från Svenska Filminstitutet:

– Först och främst fanns det inte tid. Men jag tror det finns saker i filmen som inte hade tålt den byråkratin, som jag ju själv var en del av (som filmkonsulent). Danssekvensen är jag ganska säker på att den inte hade godkänts, den är inte logisk. Det kreativa kruxet är när man börjar förhålla sig till byråkratin, då blir det andefattigt och utarmat.

Alexander Karim om…

… vad han filmar just nu:

– En amerikansk tv-serie som faktiskt spelas in på Cirkus på Djurgården i Stockholm. Fast den utspelas i Kansas City i USA. De hittade ingen studio någon annanstans så de har byggt upp en polisstation på Cirkus scen. Det är en övernaturlig thriller som utspelas i bara några få rum. Det är Anna Friel, Peter Stormare, jag och brittiska skådespelare de har flugit in.

Lena Endre om…

… att återvända till Dramaten när samhället öppnar upp igen:

– Jag är jättetacksam att jag ska få jobba med Thomas Ostermeier, en av Europas stora regissörer, i en pjäs som handlar om klassresor. Sedan skulle vi ju ha spelat ”Tintagiles död”, men nu har vi gjort den som radiopjäs, det blir som en audovisuell föreställning på Dramaten Play med premiär 15 maj. Annars har jag läst in en fantastisk roman av Elin Cullhed och hoppas kunna åka till Oslo och se pjäsen jag regisserade men aldrig fick se resultatet av annat än via länk.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 30 april 2021 kl. 11.55