Caitlyn Jenner ställer upp i guvernörsvalet i Kalifornien

Stjärnan: ”Jag är med!”

Publicerad: 23 april 2021 kl. 18.28

Foto: Damian Dovarganes / TT NYHETSBYRÅN Caitlyn Jenner.

Caitlyn Jenner ställer upp i guvernörsvalet i Kalifornien.

Realitystjärnan och tidigare friidrottsproffset berättar om beslutet på sociala medier.

”Sacramento behöver en ärlig ledare med en tydlig vision”, skriver hon.

Det har tidigare cirkulerat rykten om att den tidigare olympiska mästaren och ”Keeping up with the Kardashians”-stjärnan Caitlyn Jenner, 71, som sedan länge varit uttalad republikan, skulle ställa upp i valet.

Nu bekräftar hon det själv.

”Jag är med!”, skriver hon.

”Behöver en ärlig ledare”

Hon fortsätter:

”Kalifornien har varit mitt hem i nästan 50 år. Jag kom hit för att jag visste att vem som helst, oavsett bakgrund och liv, kunde förvandla sina drömmar till verklighet. Men under det senaste decenniet har vi sett den gyllene statens glimmer minska av enpartistyrning som prioriterar politik framför utveckling och specialintressen framför människor.”

Den nuvarande guvernören i Kalifornien är den demokratiske politikern Gavin Newsom, 53.

”Sacramento behöver en ärlig ledare med en tydlig vision”, skriver Caitlyn Jenner.

Sågas i sociala medier

Nyheten sprids snabbt, och på Caitlyn Jenners sociala medier är det nu många som sågar beslutet.

”Den senaste realitystjärnan vi hade i Vita huset förstörde landet” och ”det räcker nu med kändisar som tror att de kan vara politiker”, är bara några av alla kommentarer som nu väller in.

