Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

helskärm Liam Payne och Maya Henry. Visa mer Foto: TT NYHETSBYRÅN

Liam Payne och Maya Henry bryter förlovningen.

One Direction-stjärnan tar på sig ansvaret för uppbrottet från modellen.

– Jag vet att jag var problemet, säger han i podcasten Diary of a CEO.

Kärleken är över för Liam Payne, 27, och Maya Henry, 21. I podcasten Diary of a CEO bekräftar popstjärnan att han och fästmön har brutit sin förlovning efter bara tio månader, skriver The Mirror. Och han lägger all skuld på sig själv.

– Jag känner mer än något just nu att jag är besviken på mig själv för att jag fortsätter såra människor. Det irriterar mig. Jag har inte varit särskilt bra på relationer. Och jag vet hur mitt mönster i relationer ser ut numera. Jag är helt enkelt inte särskilt bra på dem så jag måste jobba på mig själv innan jag kan vara med någon annan, säger han.

Mellan raderna antyder artisten att det var han som gjorde slut.

– Jag var ingen bra version av mig själv längre, det var en version jag inte uppskattade eller tyckte om att vara. Jag kan ärligt säga att jag mår bättre nu. Det kändes inte bra att göra det jag gjorde men det var tvunget att hända. Bara ett töntigt sätt att säga att det var det bästa för oss båda.

Liam Payne och Maya Henry var ett par i tre år och Payne friade till Henry med en ring värd 35 miljoner kronor förra sommaren. Den före detta One Direction-medlemmen har tidigare varit tillsammans med artisten Cheryl Cole och har också ryktats dejta supermodellen Naomi Campbell. Han och Cheryl Cole har sonen Bear, 4, ihop.

