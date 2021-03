Pontus Gårdinger om långa tv-uppehållet: ”Hade nästan glömt hur det kändes”

Av: Petter J Larsson

Publicerad: 14 mars 2021 kl. 15.57

Uppdaterad: 14 mars 2021 kl. 15.57

NÖJE

Det har gått över tio år sedan Pontus Gårdinger ledde ett stort tv-program.

Nu är han tillbaka i TV3:s nya satsning ”Duellen”.

– Jag hade nästan glömt bort hur det kändes, säger han.

Foto: Jerker Ivarsson Pontus Gårdinger.

Nu drar nya Viaplay, Viafree och TV3 igång sin nya söndagssatsning ”Duellen”. I tio avsnitt kommer människor, maskiner och djur att mötas i olika dueller – medan tävlande lag tippar utgången. Programmet leds av Pontus Gårdinger, 56, och Margaux Dietz, 30. Det är första gången på ett bra tag som Gårdinger står framför kameran i en stor tv-produktion.

– Det var jäkligt kul att vara tillbaka i studion igen, säger han.

– Jag hade nästan glömt bort hur det kändes. Men när man väl hamnar där så minns man att ”just det, det var ju så här det var”, med teamet, manus, en massa kameror och så.

Foto: FRIDA HEDBERG Pontus Gårdinger som programledare för ”Falska förbindelser” 1998.

Modellen som på 90-talet sadlade om till hallåa och programledare har de senaste sju åren jobbat som producent på SVT:s långkörare ”Mästarnas mästare”.

– Jag gjorde ju ett par säsonger av ”Jeopardy” men det är ju ett mycket mindre format och ett annat typ av program. Det senaste som var storunderhållning av det här slaget kanske var en säsong av ”Vem kan slå Filip och Fredrik” 2010. Så det är ett tag sedan, säger han.

Varför detta långa uppehåll?

– Det är inte helt enkelt. Dels så ska man hitta ett program som man tycker är kul som fan, som passar en och som man tror att folk kommer att gilla. Sedan har det mycket att göra med tiden. Det här spelade vi in under ganska kort tid och då går det att passa in i ett schema om man har ett annat jobb också.

Foto: SVT Gårdinger som tv-hallåa.

Dietz debuterar

Vid sin sida har han Margaux Dietz som tidigare lett ”Hemliga beundrare” på TV3 och Viaplay.

– Bara att få förfrågan var jättestort för mig eftersom det är mitt första stora studioprogram. Så det är verkligen en ära och någonting som jag alltid drömt om, säger hon.

– Det är verkligen någonting som jag skulle vilja fortsätta att jobba med. Jag skulle älska att få göra fler program.

Margaux Dietz är glad över att ha haft en veteran som Gårdinger vid sin sida under inspelningarna, men tror även att hennes bakgrund som influencer och Youtuber har varit till stor hjälp när hon lärt sig programledaryrket.

– Jag är ganska van att stå framför kameran och det känns i alla fall skönt att den delen satt. Sedan var det ju en utmaning att för första gången ha manus, säger hon.

Foto: Jerker Ivarsson Margaux Dietz.

”Lite galet”

I programmet som har premiär den 14 mars får programledarduon sällskap av TV6-profilerna Erik Ekstrand och Mackan Edlund, som tar sig an rollerna som expertkommentator och flygande reporter.

Varje vecka tävlar deltagarna om 50 000 kronor, men folk hemma i tv-sofforna kommer också att kunna gissa hemifrån med hjälp av en app.

– Det är det perfekta underhållningsprogrammet för alla åldrar, säger hon.

– Det är dueller som du aldrig trodde att du skulle se förut, det är mycket skratt och tävlingsnerver. Det är spännande och lite galet – precis så som jag gillar att det ska vara.

400 000 följare

Margaux Dietz Youtubekanal har 318 000 prenumeranter och hon följs av nästan 400 000 personer på Instagram. Men Pontus Gårdinger har inte varit en av dem – hittills i alla fall.

Foto: Jerker Ivarsson Pontus Gårdinger.

– Hon kommer att slå ihjäl mig nu, men nej, jag hade inte följt henne, säger Gårdinger.

– Jag hade hört bra saker om henne – att hon är en skön person att ha att göra med och lätt att jobba med. Det stämmer verkligen. Men jag har ingen superkoll på sociala medier och såhär.

Har hon inte inspirerat dig att ta tag i det?

– Hon har varit jättegullig och sagt att hon skulle lära mig men jag är en otroligt dålig elev måste jag säga. Hon skapade ett nytt Instagram-konto åt mig men jag har inte ens lagt upp en bild där.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska göra på sociala medier. Men jag har den bästa läraren att tillgå om jag någonsin kommer så långt så att det blir aktuellt.

Publicerad: 14 mars 2021 kl. 15.57