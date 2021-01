Kourtney Kardashian och Travis Barker dejtar

Källa: ”Vänskapen har utvecklats”

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 24 januari 2021 kl. 23.36

Foto: TT Kourtney Kardashian (t.v.) och Travis Barker uppges dejta.

De goda vännerna Kourtney Kardashian och Travis Barker verkar ha tagit sin relation till en mer romantisk nivå.

Nu uppges de dejta varandra.

– Travis har gillat henne ett bra tag, säger en källa till People.

Realitystjärnan Kourtney Kardashian, 41, och Blink 182-trummisen Travis Barker, 45, uppges dejta enligt People.

Enligt en källa till sajten har de tillbringat helgen i Palm Springs i Kalifornien där Kardashians mamma Kris Jenner, 65, har ett hus.

– De är i Palms Springs tillsammans. De har dejtat i en eller två månader ungefär. De har varit goda vänner länge men vänskapen har utvecklats till en mer romantisk relation, berättar källan.

– Travis har gillat henne ett bra tag, säger en annan person med insyn.

De har känt varandra i många år då bor i samma område i Los Angeles. Travis Barker har till och med skymtat förbi några gånger i realityserien ”Keeping Up with the Kardashians”.

Barker om kärleksryktena

När People intervjuade Travis Barker i mars 2019 förnekade han kärleksryktena som cirkulerade redan då.

– Kourtney är en nära vän. Det är allt, sa han.

– Alltså, jag älskar henne till döds. Jag älskar hennes familj till döds. Men ja, vi är bara vänner.

Tidigare gift

Travis Barker var tidigare gift med skådespelaren och modellen Shanna Moakler, 45, mellan åren 2004 och 2008. Under deras äktenskap har han kommit att bli bonuspappa till hennes barn Atiana, 21, Alabama, 15, och Landon, 17.

Kourtney Kardashian var tillsammans med Scott Disick, 37, i nio år. Tillsammans har de barnen Mason, 11, Penelope, 8, och Reign, 6 som de har delad vårdnad över. Paret gjorde slut i juli 2015.

