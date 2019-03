In Flames slår tillbaka mot könskritiken

Under skapandet av nya albumet ”I, the mask” kastade In Flames sina rutiner åt sidan. I en intervju med Nöjesbladet berättar bandmedlemmarna Björn Gelotte och Anders Fridén om att ändra arbetssätt långt in i karriären, den egna festivalen Borgholm Brinner — och musik som terapi och verklighetsflykt.

✓ Fridén slår tillbaka: ”Inga kvinnor i hans band”

✓ ”Vi är inte bandet som står på barrikaderna”

✓ Terapin – göra musik istället för att prata ut