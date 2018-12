Den här ”På spåret”-duon blir svårslagen

Johar Bendjelloul och Josefin Johansson körde över motståndarna

”På spåret”-parets mardrömsämnen: ”Inga frågor om polarexpeditionen” 01:38

NÖJE 28 december 2018 21:00

Grotesco-tjejerna var roliga och charmiga – men räckte inte till i längden.

Inte när förra säsongens vinnare satt i förstaklasskupén. Johar Bendjelloul och Josefin Johansson körde över sina motståndare rätt rejält. Och en av dem dolde inte hur nöjd han var över segern.

Faktum är att vinnarparet från förra säsongen inte bara vann alla tre resmålen med 6-4 (Uddevalla), 8-6 (Baku) och 6-4 (Calcutta). De förlorade inte heller poäng i någon av delfrågorna. Hade inte Johar Bendjelloul hindrat Josefin Johansson, så hade de dessutom tagit ytterligare två poäng på första resmålet.

Känns som att de blir väldigt svårslagna.

Grotesco-duon Hanna Dorsin och Emma Molin har varit roliga, charmiga och hyfsat kunniga, åtminstone i förra programmet.

Foto: SVT Kristian Luuk, Hanna Dorsin, Emma Molin, Fredrik Lindström, Josefin Johansson och Johar Bendjelloul.

Nu uppträdde de med en kaxig attityd. Verkade rätt säkra på att en tv-serie hette ”I, robot”, när rätt svar var ”Mr. Robot”. Svarade ”Cardigans med emfas”, när rätt svar var Hellacopters. Trodde att en kelimmatta ”självklart” var en kemalmatta. Och tyckte att en George Harrison-hit ”var en solklar Roy Orbison”.

Trots att de vann Listan – som för en gångs skull fungerade som momentet är tänkt att fungera – räckte inte dessa tre poäng långt, motståndarna hade fått greppet om matchen redan från start.

Tycker dock att ”På spåret”-redaktionen gärna kan ge duon en ny chans nästa säsong.

Jan Guillou brukar kalla Dagens Nyheter för ”den malliga morgontidningen”.

Den trogne ”På spåret”-tittaren (och före detta deltagaren, med måttlig framgång) lär knappast ändra åsikt, efter att ha sett DN-journalisten Johar Bendjellouls aningen för självgoda leende när han har svarat rätt på frågorna…

Så bra var lagen:

++++

Johar Bendjelloul/Josefin Johansson

Han har varit programledare i Sveriges Radio och Sveriges Television. Jobbar numera som profilerad skribent på Dagens Nyheter. Hon är komiker, sångerska, skådespelerska och programledare och har hörts i många program i Sveriges Radio. Hans lite allvarligare framtoning och hennes medvetet flamsiga uppträdande fungerar utmärkt ihop. Kompletterar också varandra väldigt bra kunskapsmässigt. Vann på 38 poäng.

++

Hanna Dorsin/Emma Molin. Två av medlemmarna i Grotesco-gänget, Sveriges roligaste humorkollektiv. Emma Molin skrev det omtalade ”Ladies night”-avsnittet i Grotescos senaste tv-serie och leder Guldbaggegalan i slutet av januari. Fick bara ihop svaga 24 poäng och är efter två förluster utslagna.

Så bra var musiken:

”Got my mind set on you” av George Harrison tolkades snyggt av före detta Sahara Hotnights-sångerskan Maria Andersson. Foto: AP

Maria Andersson. Om man som jag tycker att Hellacopters är gravt överskattade, att de mest alltid varit ett posörhårdrocksband, är det inte svårt att tycka att före detta Sahara Hotnights-sångerskans mer energiska popversion av ”I'm in the band” är bättre än originalet. Gillade också covern på George Harrison-hiten ”Got my mind set on you”. Snygg vit kostym, också.

Torrt konstaterande: Programledaren Kristian Luuk insåg att delfrågan om olika mattsorter ”inte flög”. Båda lagen kammade noll poäng.

Skönsång: Hanna Dorsin och Emma Molin sjöng fram svaret på en fråga med en Hasseåtage-trudelutt.

Svår ledtråd på resmålen: Uddevalla = klangfull stad, för att sångerskan Sarah Klang har pluggat där några år. Inte ens jag som har djupintervjuat henne efter genombrottet i just ”På spåret”, tänkte i de banorna…

