Så blir Måns Zelmerlöws bröllop med Ciara Janson



1 av 2 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Måns Zelmerlöw

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 18 mars 2019 21:57

Ett tvådagarsbröllop i Kroatien med segling.

Nu kan Nöjesbladet avslöja nya detaljer om Måns Zelmerlöws och Ciara Jansons bröllop som äger rum i september.

Det var sommaren 2017 som Måns Zelmerlöw 34, under en semesterresa trollade fram en gitarr och sjöng en specialskriven sång till sin flickvän Ciara Janson, 33, och friade. Allt ägde rum på resorten Fort George på ön Vis i Kroatien.

Nu bekräftar Ciara de rykten som florerat en längre tid att bröllopet ska äga rum i just Kroatien. På sitt Instagramkonto lade hon under söndagen ut en bild på bröllopsinbjudan som visar delar av en Europakarta, mer specifikt Sverige, Storbritannien och Kroatien med illustrerade flygplan som åker till semesterparadiset.

”This year is like, really special. So pleased to share our beautiful bespoke wedding invites with you”, skriver hon till bilden.

Måns själv är hemlighetsfull

Inlägget gillas av Måns och några tusen andra följare som gratulerar det blivande brudparet.

Enligt Nöjesbladets uppgifter blir det ett tvådagarsbröllop och själva vigseln äger rum i september. Gästerna erbjuds bland annat att segla med chartrade båtar, något som är populärt bland turister i Kroatien.

När Nöjesbladet träffade Måns på ett event för ett kaffeföretag i höstas så var han hemlighetsfull när bröllopet kom på tal.

– Spännande, svarade han med ett leende som svar till uppgifterna.

Populär bröllopsplats

Fort George är en lyxig semesterresort som lockar med utsikt över hamnen i Vis och det är ett mycket vanligt ställe att gifta sig på tack vare det anrika slottet och den rustika omgivningen.

Det var i maj som parets gemensamma son Albert föddes på Skånes universitetssjukhus i Lund i maj. När Nöjesbladet träffade Måns i höstas tyckte han att livet som småbarnspappa gick bra.

– Första tiden har gått jättebra. Det har varit lättare än vad jag trodde det skulle vara. Han är bara glad, go och sover som han ska.

Har du fått någon recension av Ciara?

– Jag tror hon är rätt nöjd. Det är nätterna jag är kass på. Jag är extremt icke morgonpigg så det är tufft.

Nöjesbladet har sökt Måns via hans presskontakt Helene Wigren, men han avböjer att kommentera ytterligare.

