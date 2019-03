Liv Strömquist + FÖLJ

Mer kritik mot ”Skavlan”: ”Blev utskälld av producenten”

Liv Strömquist: ”Gallskriker att jag är antidemokratisk”



1 av 2 | Foto: Marcus Ericsson Fredrik Skavlan.

avBenjamin Andrée , Cornelis Rikken

NÖJE 13 mars 2019 17:08

Serietecknaren Liv Strömquist var bokad som gäst i ”Skavlan” men valde att ställa in med kort varsel då upplägget ändrades.

Då fick hon en rejäl utskällning av programmets producent, säger hon.

– Hon gallskriker att jag är antidemokratisk, säger Liv Strömquist i sin podcast ”En varg söker sin pod”.

Efter förra veckans avsnitt av ”Skavlan” fick programledaren Fredrik Skavlan och redaktionen genuskritik av makarna Marie Agerhäll och Jesper Rönndahl som gästade programmet.

Nu riktas ny kritik mot hur produktionen väljer sammansättningen av gäster i programmet.

– Det blir alltid sån jävla konstig stämning i ”Skavlan”, alltså extremt konstigt stämning. Det är ett så weird sätt att göra innehåll, säger serietecknaren Liv Strömquist i podden ”En varg söker sin podd”, som hon driver tillsammans med tv-producenten Caroline Ringskog Ferrada-Noli.

Liv Strömqvist berättar om när hon själv var bokad som gäst tillsammans med Horace Engdahl för att prata om tv-programmet ”Liv och Horace i Europa” som de gjorde för SVT.

– En dag innan vi ska vara med ringer producenten upp mig och säger att de har bytt ut en gäst, och har en annan gäst i stället. Det är Siv Jensen från Fremskrittspartiet.

Enligt Strömquist vill redaktionen att hon ska debattera med Siv Jensen.

– Jag kände bara att jag är typ en serietecknare, jag kan absolut inte att ha en politisk debatt med henne. Det kommer bara sluta med att jag blir sjukt ägd av henne, säger hon.

Strömquist informerar då produktionen att hon inte är intresserad eftersom det inte alls var vad de tidigare kommit överens som.

– Då blir den här producenten så arg, jag har aldrig varit med om något liknande i hela mitt liv. Hon skäller ut mig. Hon gallskriker att jag är antidemokratisk, helt jävla skogstokig, säger hon i podden.

”Fine with me”

Anders G Carlsson, projektledare för ”Skavlan”, säger att han aldrig har hört talas om situationen som Liv Strömqvist beskriver, men att redaktionen tar det på största allvar.

– Jag har inte jobbat med projektet så länge, men jag har ju pratat med redaktionen om det. De upplevde inte samtalet på det här sättet.

Faktumet att flera profiler gått ut och kritiserar programmet på kort tid tror han beror på att ”det är så sociala medier funkar”.

– Det börjar med att någon gör något, och så är det någon som håller med. Det är inte så konstigt att det blir på det sättet.

Att ”Skavlan” skulle boka gäster i syfte att debatt ska uppstå menar han inte stämmer.

– Däremot så vill vi ju skapa intressanta samtal. Det är ju det som är storheten med den här produktionen, till skillnad från många andra talkshows där gäster kommer in och man pratar, säger tack och pratar med en ny. I bästa fall så har vi ju fyra gäster på slutet som pratar om någonting som de kanske normalt sett inte pratar om. Det är också en viktig ingrediens. Om sen Liv Strömqvist tycker det är en dålig idé, fine with me, men det tycker uppenbarligen inte typ 1,2 miljoner tittare.

