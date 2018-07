Bill Skarsgård + FÖLJ

Bill Skarsgård bekräftar för Nöjesbladet: Jag ska bli pappa

NÖJE 20 juli 2018 21:45

Bill Skarsgård och Alida Morberg väntar barn.

Det bekräftar Bill Skarsgård för Nöjesbladet.

Bill Skarsgård, 27, och flickvännen Alida Morberg, 33, ska bli föräldrar.

Bill Skarsgård bekräftar den glada nyheten när Nöjesbladet träffar honom på den årliga film- och serietidningsmässan Comic-Con i San Diego. Han avböjer dock att kommentera ytterligare eftersom ”det är så privat”, säger han.

Enligt uppgifter till Nöjesbladet väntas parets första barn komma senare i sommar.

Den blivande farfadern Stellan Skarsgård, 67, kommenterar glatt uppgifterna när Nöjesbladet träffar honom inför premiären av ”Mamma Mia! Here we go again”.

– Jag har åtta barn och ett barnbarn och nu ska jag få ett till. Det känns jättekul, säger han när Nöjesbladet gratulerar till den kommande nedkomsten.

Bill Skarsgård har följt i pappa Stellans fotspår och har hyllats för sin insats som clownen Pennywise i nyfilmatiseringen av Stephen King-skräckisen ”It”.

Alida Morberg är dotter till Per Morberg, 58, och också skådespelare. Hon har bland annat medverkat i filmerna ”Stockholm Stories” och ”Beck – rum 302”.



1 av 2 | Foto: Claudio Bresciani/TT / TT NYHETSBYRÅN Alida Morberg och Bill Skarsgård.

