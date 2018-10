Real housewives + FÖLJ

Tv-profilens make utvisas efter skattefusket

NÖJE 10 oktober 2018 22:07

Tv-paret Teresa och Joe Giudice från ”Real Housewives of New Jersey” kom över mer än 30 miljoner kronor genom bedrägerier.

De dömdes till fängelse 2014.

I tisdags beslutade en domare att Joe Giudice ska utvisas till Italien.

I december 2015 släpptes Teresa Giudice, känd från realityserien ”The Real Housewives of New Jersey”, från fängelset där hon var inlåst i elva månader.

Hon och maken Joe Giudice dömdes 2014 till att skaka galler efter att ha kommit över 30 miljoner kronor via bedrägerier. Paret ska bland annat ha ljugit på låneansökningar, undanhållit tillgångar i ett konkursmål och förberett bedrägeri.

De behövde dock inte avtjäna sina straff samtidigt, eftersom de har barn tillsammans.

I mars 2016 var det Joe Giudices tur att svida om till fängelsekläder. Han är ungefär halvvägs in i sitt 41 månaders långa fängelsestraff.

Nu kommer nästa vändning. I tisdags togs beslutet att utvisa Joe Giudice till hemlandet Italien efter avtjänat straff. Enligt TMZ har Teresa Giudice bönat och bett att maken ska få stanna kvar i USA, men en domare i Pennsylvania dömde annorlunda.













1 av 5 | Foto: AP Giuseppe ”Joe” Giudice och hustrun Teresa Giudice har båda dömts till fängelse för bedrägeri.

Vände sig till Donald Trump

Teresa Giudice vände sig 2016 till Donald Trump, i hopp om att få till ett benådande av maken. Trumps kontor svarade nekande.

Enligt uppgifter till nöjessajten har Teresa Giudice inga planer på att dra upp parets fyra gemensamma barn från USA och flytta till Italien, då det blir för stor ”kulturkrock” samt alldeles för ”livsomvälvande”. Varken hon eller barnen ska ha besökt Joe Giudice i fängelset på ett tag.

Under en ”The Real Housewives of New Jersey”-återförening pratade dock Teresa Giudice om Italien som ”ett vackert ställe att leva på” och att hon omfamnade eventuella förändringar.

Joe Giudice har dock fram till den 9 november att överklaga beslutet.

LÄS OCKSÅ Tv-frun fängslades – kan förlora huset

LÄS OCKSÅ Här dödshotar reality-stjärnan polismannen

LÄS OCKSÅ Värsta skandalerna i ”Real housewives”

LÄS OCKSÅ ”Real Housewives of New Jersey”-stjärnorna får fängelse

LÄS OCKSÅ Tv-profilen brutalt attackerad – i sitt eget hem

Tre skandaler i nöjesvärlden 2018 01:01

10 oktober 2018 22:07