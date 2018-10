Film + FÖLJ

Skådespelaren kollapsade på joggingrundan – vårdas på sjukhus

NÖJE 20 oktober 2018 18:02

Skådespelaren Bruce Dern, 82, var ute på sin dagliga löprunda när han plötsligt föll ihop.

Han vårdas på sjukhus för en fraktur på höften.

Han är aktuell i Quentin Tarantinos nya film om Charles Manson, där Dern ersätter Burt Reynolds.

82-åriga Bruce Dern, Oscarsnominerad skådespelare och pappa till skådespelaren Laura Dern, brinner för löpning. Enligt TMZ var Bruce Dern ute på sin dagliga joggingrunda i naturområdet Runyon Canyon i Los Angeles när han plötsligt kollapsade.

Brandkåren ryckte ut till olycksplatsen om hjälpte honom till sjukhus.

En talesperson för skådespelaren uppger för TMZ att Bruce Dern är vid gott mod, men har fått en höftfraktur. Han vårdas fortfarande på sjukhus.

Bruce Dern är just nu aktuell i Quentin Tarantinos kommande film ”Once upon a time in Hollywood” som kretsar kring Los Angeles 1969, samma år som Mansonfamiljen härjade i staden. Bruce Dern ersatte Burt Reynolds i rollen som George Spahn, efter att den legendariske skådespelaren avled i början av september.

Foto: Chris Pizzello / AP TT NYHETSBYRÅN Bruce Dern.

