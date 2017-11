Kikki räddar årets ”Så mycket bättre”

++

”Varför är kärleken röd” (Sabina Ddumba)

En låt som blev känd i Melodifestivalen 1983. Sabina Ddumba sjunger alltid klanderfritt. Hon skulle antagligen kunna göra soul av streckkoden på ett paket makaroner. Men när tempot dras ner och ”Varför är kärleken röd” kryddas med tidstypiska Spotify-ljud tunnas låten ut.

+++

”God morgon” (Tomas Andersson Wij)

Originalet med Chips är en av de bästa schlagerlåtarna från den gamla skolan. Versionen parkerar någonstans mellan just schlager och Tomas Andersson Wij själv. Vill man vara snäll finns det även små ekon från Peter LeMarcs mer livsbejakande och ljusa poplåtar.

++

”Prins Decibel” (Uno Svenningsson)

I verserna väljer Svenningsson Beatles. Orgeln är från mer psykedeliska år på 60-talet. Den plockar blommor från samma ängar som ”Strawberry fields forever”. Men covern lyfter först när Uno avlossar sin röst ordentligt i refrängen.

+

”Bra vibrationer” (Eric Saade)

Nåja. Tydligen slogs alla deltagarna om låten. Eric Saade vann den hemliga tävlingen, oklart varför. Ambitionen att göra modern r’n'b är för mycket Hawaii-skjorta och blir därför rätt krystad. Saade har haft mer tacksamma uppgifter. Lyssna hellre på låten som Lasse Holm inspirerades av: ”Wake me up before you go-go” med Wham!.

+++

”Don’t slam the door” (Icona Pop)

En av upphovsmännen bakom en av Kikkis mer undanskymda inspelningar heter Anders Glenmark. Icona Pop arbetar på ett smart sätt om låten. De sätter en cowboyhatt på ett reggaebeat. Sånginsatsen är duons bästa hittills i programmet.

+++

”Du ser mig inte längre” (Moneybrother)

Precis som Icona Pop bygger Moneybrother om originalet ordentligt. Fast han använder grövre och mer analoga verktyg. Om Kikkis version var Nashville är Wendins mer som Memphis. En klassisk resa som börjar med country och soul och slutar i grovtimrad gospelrock.