AC/DC-gitarristen Malcolm Young har förts till sista vilan

Kistan med Malcolm Young bärs ut ur kyrkan. I täten går Angus Young med broderns gitarr i handen.

AC/DC-gitarristen Malcolm Young begravdes under tisdagen i Sydney, Australien.

Youngs berömda gitarr ”The beast” vilade på kistlocket under ceremonin.

Malcolm Young , rocklegenden som var med och grundade AC/DC, dog den 18 november efter en längre kamp mot demens. På tisdagen samlades nära och kära för att ta ett sista farväl av honom under en ceremoni i St. Mary’s Cathedral i Sydney, Australien.

Förutom familjemedlemmar närvarade även några av Australiens största rockstjärnor som Jimmy Barnes och Angry Anderson samt tidigare och nuvarande AC/DC-medlemmar.

Även många fans hade samlats för att sörja idolen.

Gitarren låg på kistan

Ingen uttalade sig under den offentliga delen av begravningsgudstjänsten. Däremot tackade familjen för all omtanke i programmet.

”Malcolms familj tackar er för er kärlek, stöd och överväldigande vänlighet under denna tid”, stod det att läsa enligt ABC .

Malcolm Youngs gitarr, som fått smeknamnet ”The beast”, låg på kistlocket under ceremonin. Efteråt bar Malcolms bror, Angus Young , ut gitarren till den väntande begravningsbilen.

Därefter körde en kortege mot en privat begravning som hölls inom familjen. Kortegen ackompanjerades av ett säckpipe- och trumband som spelade ett medley av låtar, däribland gitarrsolot ur AC/DC-låten ”Long way to the top” och ”Waltzing Matilda”.

Young lämnar efter sig frun O’Linda , barnen Cara och Ross , svärsonen Josh och tre barnbarn.

