Malin Åkerman + FÖLJ

Malin Åkerman öppnar upp om bröllopsplanerna med kärleken



1 av 2 | Foto: HANS SHIMODA/ ANNA SHIMODA Paret tillsammans i Stockholm.

NÖJE 11 augusti 2018 14:21

Malin Åkerman och Jack Donnelly förlovade sig förra året.

Nu berättar svenska Hollywoodstjärnan om de hemliga bröllopsplanerna.

– Vi ska gifta oss i Mexiko nu i december, säger hon till Nöjesbladet.

Det var i oktober förra året som svenska Hollywoodstjärnan Malin Åkerman, 40, avslöjade på sitt Instagramkonto att hon och nye pojkvännen Jack Donnelly, 32, hade förlovat sig.

”Denna fina och älskande man har kommit in i våra liv och stulit båda våra hjärtan! Jag tror att vi kommer behålla honom ett tag”, skrev hon följt av hashtags som #engaged och #isaidyes.

I skrivande stund är Malin i Sverige för att spela in Tomas Ledin-filmen ”En del av mitt hjärta” där hon spelar karaktären Isabella. Nöjesbladet får en pratstund med Malin när hon har en dag ledigt och går på restaurang Glashuset på Strandvägen i Stockholm med hela familjen. Med är också pojkvännen och blivande maken Jack Donnelly som är skådespelare precis som Malin. Han är lyrisk över att vara i Sverige.

– Jag kom hit från London idag och jag har varit här en gång förut. Jag har sett Skanör Falsterbo och Göteborg. Jag älskar Sverige! Det är så vackert. Det är bara att titta, säger han och sveper med handen över Nybroviken.

Berättar om bröllopsplanera

Malin har i intervjuer berättat att de ska gifta sig, men nu väljer Malin att avslöja var och när ceremonin ska äga rum.

– Vi ska gifta oss i Mexiko nu i december. Det blir på en strand och vi ser verkligen fram emot det. Hela familjen kommer att vara på plats, säger Malin till Nöjesbladet.

På frågan om det blir ett klassiskt tredagarsbröllop så skrattar hon och svävar på målet.

– Vi får se vad som händer, vi planerar allt just nu.

Jack flikar in:

– She will be the most beautiful bride!

Har saknat Sverige

Malin är som sagt i Sverige just nu för att spela in Ledin-filmen. Hon har umgåtts med familjen och varit ibland annat i Skanör Falsterbo och på Gotland.

– Det är så skönt att vara hemma!

Och någon större skillnad på att jobba i Sverige jämfört med Hollywood tycker hon faktiskt inte det är.

– Det är naturligtvis skillnad om man är med i en jätteproduktion i Hollywood med en budget på 150 miljoner dollar, men annars är det mest storleken på din trailer som skiljer. Att spela in här i Sverige är som att vara med i en independentfilm i USA.

Malin och Jack träffades via systern Jennifer Åkerman som är tillsammans med skådespelaren Tom Payne från tv-serien ”Walking Dead”. Han och Jack är kompisar och det var så de träffades.

Malin var tidigare gift med musikern Roberto Zincone. De gick skilda vägar för fem år sedan. Tillsammans har de sonen Sebastian, 5.

Stjärnorna som gift sig 2018 00:43

LÄS OCKSÅ Tomas Ledin lyrisk över sin egen jukeboxmusikalfilm

11 augusti 2018 14:21