Chris Pratt ska gifta sig med Schwarzenegger

”Guardian of the galaxy”-stjärnan friade till flickvännen: ”Så lycklig att du sa ja!”

avTorbjörn Ek

NÖJE 14 januari 2019 12:57

Chris Pratt, 39, har förlovat sig med Katherine Schwarzenegger, 29.

På Instagram avslöjar skådespelaren att han har friat till kändisdottern.

”Stolt att få leva djärvt i tron med dig”, skriver han på Instagram.

Till en bild där paret kramas avslöjar Chris Pratt nyheten på sin Instagram. Han har friat till flickvännen Katherine Schwarzenegger och hon har sagt ja.

”Söta Katherine, så lycklig att du sa ja! Jag är exalterad över att få gifta mig med dig. Stolt att få leva djärvt i tron med dig”, skriver han i inlägget.



1 av 2 | Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / Splash Katherine Schwarzenegger.

Amerikanska nyhetssajter som People beskriver parets kärlek som en virvelvindsromans efter att Chris Pratt 2017 separerat från dåvarande frun Anna Faris, 42, som han gifte sig med 2008. De har sonen Jack, 6, ihop.

Katherine Schwarzenegger är dotter till Hollywoodstjärnan och tidigare guvernören i Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, 71, och hans fru Maria Shriver, 63. Det var också via Shriver som Pratt och Schwarzenegger träffades, uppger People.

De har varit ett par sedan i juni 2018 och bekräftade det offentligt månaden därpå.

Chris Pratt fick sitt genombrott i komediserien ”Parks and recreation” och har osedan dess gjort succé i ”Guardians of the galaxy”-filmerna och även spelat samma roll, Star-Lord, i två ”Avengers”-filmer. Han har också medverkat i de två senaste ”Jurrasic”-filmerna.

14 januari 2019 12:57