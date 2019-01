Noice + FÖLJ

Peo Thyrén om mörka åren i Noice



1 av 2 | Foto: Jerker Ivarsson Peo Thyrén.

avAnna Shimoda , Hans Shimoda

NÖJE 20 januari 2019 22:42

I boken ”Från Noice till nu” skriver Peo Thyrén om gruppens enorma framgångar, men också om drogerna och bandmedlemmarna Hasse Carlssons och Freddie Hanssons självmordsförsök.

– Det var en fruktansvärd kalldusch och jag hamnade i chocktillstånd, säger Peo till Nöjesbladet.

Det är 40 år sedan kultgruppen Noice gav ut sin debut ”Tonårsdrömmar” som skulle bli en generationsskiva för den tidens ungdomar och bandet var under ett par år popstjärnor i en ålder då andra killar går i högstadiet.

Men den plötsliga framgången kantades av bråk och droger, något som tog kål på bandet bara två år efter genombrottet.

I dagarna släpps boken ”Från Noice till nu” skriven av bandets originalmedlem Peo Thyrén där bandets historia avhandlas och även Peos fortsatta karriär i bandet Easy Action och senare i Sha-Boom.

– Jag tycker det är kul att skriva och det hände så mycket under mina aktiva år. Det är dessutom ett skönt tidsdokument över DDR-Sverige, säger Peo som idag är en stadgad familjefar med fyra barn och fru.

”Bråkade väldigt mycket”

Han tar emot i sitt kontor på Medborgarplatsen på Södermalm och känns fjärran från en popstjärna. Men för fyrtio år sedan hade han skrikande tonårstjejer framför sina fötter som idol i Noice.

– Vi i bandet bråkade väldigt mycket hela tiden. Vi skrek på varandra och slogs ibland, men det var vårt normala sätt att umgås, inget illa ment egentligen.

Noice bildades i mitten av 70-talet när fyra killar i åldrarna 10-12 år började repa i Gustavsberg.

– Det var 1975, och sedan kom första albumet 1979. Men vi slog igenom den 17 mars 1980 när vi fick vara med i tv-programmet ”Måndagsbörsen” där vi sjöng ”En kväll i tunnelbanan”. Vi hade hoppats på ett lyft för bandet och skivan, men det blev bättre än så, även om vi själva inte uppfattade det som ett genombrott eftersom vi hade hållit på rätt länge.

”En massa knark ganska tidigt”

Berusade av framgången kom droger och alkohol ganska snabbt in i bilden. Peo, som är troende, var aldrig i riskzonen, men några av de andra medlemmarna njöt av livet på destruktivt sätt.

– Det började komma in en massa knark ganska tidigt. Vi festade en del och det var ju många som gjorde det på den tiden i ganska unga år. Men vi hade obegränsat med pengar och ville vara rockstjärnor. Då får man väl lägre trösklar mot droger. Själv har jag alltid tyckt att knark är ett problem och ett hinder om man vill lyckas.

I boken beskriver Peo det som han upplevde som det värsta under hela Noice-eran. Han skriver om att killarna då bodde en del hemma hos filmregissören Staffan Hildebrand och en kväll gjorde sångaren Hasse Carlsson och Freddie Hansson ett självmordsförsök.

– Det var märkligt. Vi hade det ju så otroligt kul och det var så väl förspänt. Folk kan ha dåliga hemmaförhållanden och så, men vi kom från trygga hem och medelklassfamiljer där alla hade stabila föräldrar utan missbruksproblem. Vettiga helt enkelt.

”Enorm overklighetskänsla”

Peo förklarar att det kom som en fullkomlig överraskning och att han absolut inte såg det komma.

– Nej, det var en enorm overklighetskänsla och det känns väldigt mycket som att de försökte leva upp till rockmyten. Att testa droger och sen det här som var ett steg till. Sedan händer det grejer mentalt när man får sådan enorm framgång när man är så ung. Man är inte förberedd på det.

Peo förklarar känslorna efter vännernas självmordsförsök:

– Det var en fruktansvärd kalldusch och jag hamnade i chocktillstånd. Jag tror det var Staffan Hildebrand själv som ringde och berättade det.

”Vanligt med stenkastning”

Efteråt var det ett krismöte där Freddies och Hasses föräldrar var med. Peo tycker att det kändes som de ville vifta bort det. Efteråt fortsatte bandet som om ingenting hade hänt och konserterna var fullsatta, men en sommar blev det plötsligt ”populärt” att kasta sten och flaskor på bandet när de uppträdde.

– Det hände hela den sommaren. Det blev vanligt med stenkastning och det var vidrigt att hela tiden stå och spana. Vi var inte aktivt rädda, men vi hade väl inte förstånd att vara rädda.

Anledningen till fenomenet är han osäker på än idag.

– Man kan bara spekulera, men det var olika kategorier av människor som tyckte väldigt illa om oss. Punkare såg oss inte som riktiga punkare. Vi gillade den looken och musiken var påverkad av det, men vi var ett popband. Och det kunde varit killar som var sura för att deras tjejer gillade oss...

Sångaren Hasse hoppade av bandet 1981 och Peo tror sig veta varför.

– Hans föräldrar såg att det här inte var bra för honom och fick honom nog att sluta för att börja på gymnasiet. Han gick bara i 9:an då.

”Fanns heroin med i bilden”

Sedan accelererade missbruket för både Freddie Hansson och Hasse Carlsson. Några år efter Hasses avhopp insåg Peo att hans gamle vän börjat med tunga droger.

– Det var i mitten av 80-talet jag fattade att det fanns heroin med i bilden och det kan få de mest hemska konsekvenser. Men jag trodde ändå aldrig att han skulle dö. Eller jo, när Freddie hade dött 2001 och jag träffade Hasse sista gången några månader innan han gick bort, då märkte jag hur illa det var. Det fanns ingen livsgnista. Jag har träffat folk med långt gången cancer som haft mer livsgnista än Hasse. Det kändes som att det inte längre handlade om han ville leva, han hade inget val. Då var han bara 35 år, säger Peo.

Det finns en sak Peo ångrar när han blickar tillbaka.

– Hade jag haft facit i hand och visste hur det skulle gå så hade det varit bättre om det inte hade blivit något Noice. Jag har svårt att tro att det skulle gått så illa som det gjorde för Freddie och Hasse om bandet inte funnits.

Utdrag ur ”Från Noice till nu”

Efter ett av gigen sommaren 1981 bor vi på ett ganska sunkigt hotell någonstans. Vi vill helst bo på bra hotell, men jag misstänker att EMA Telstar ibland bokar in oss på lite mer partytoleranta hotell. På mindre orter är inte heller utbudet av hotell så stort. När vi vid tolvtiden dagen efter giget checkar ut så sitter det som vanligt ett gäng tjejer och väntar i receptionen. De brukar vilja ta autografer, plåta oss och bli plåtade med oss. Några föräldrar är också med. Inget ovanligt med det. Den här gången ser vi dock hur tjejerna springer mot våra rum direkt när vi är klara med utcheckningen. Vi fattar ingenting. När vi har hoppat in i turnébussen och precis ska köra därifrån ser vi hur tjejerna kommer ut från hotellet triumfatoriskt bärande på våra lakan, som vore de segertroféer. De lastar in lakanen i sina föräldrars bilar och kör hem för att bädda med dem hemma. Anledningen till brådskan är att de ville ta lakanen, som de har köpt av hotellet, medan de fortfarande är varma.

Efter att ha spelat i Hedemora Folkets Park den 7 augusti väcks vi tidigt på morgonen och blir skjutsade till Västerås flygplats. Där väntar ett sjusitsigt privatplan som flyger oss till Åbo i Finland. Vi ska spela på Ruisrock, som är Finlands största, äldsta och mest prestigefyllda festival. Freddie är i allt annat än gott skick efter en grillfest hemma hos ägarna till företaget som vi hyr vår ljud- och ljusanläggning av. Det är alldeles för tidigt på morgonen för honom. Han har på sig ett par väl använda tennisshorts, som kan vara ett minne från när jag och Freddie några år tidigare har tagit tennislektioner. Gerber påstår att de vita shortsen har gula fläckar i höjd med grenen, men det hål- ler inte Freddie med om. På huvudet har han en officersmössa med skärm med en dödsskalle av metall ovanför skärmen. Det är en kopia av en skärmmössa från andra världskriget som användes av tyska SS. Det går kanske att säga att den är punkig, men ingen annan i bandet tycker att det är en bra idé att han har den på sig.

De engelska stjärnorna UB40 och Girlschool spelar på festivalen och vi har fått en speltid på eftermiddagen för att vi ska hinna flyga tillbaka till kvällens gig i Hallstahammar. Giget blir katastrofalt miss- lyckat för vårt vidkommande. Det regnar flaskor mot scenen och vi kliver av utan att ha kunnat genomföra hela spelningen. Det sista som händer är att Freddie i vredesmod välter sitt mikrofonstativ och skriker och svär något om finnar som jag har hört ett antal gånger under min uppväxt i Gustavsberg. Det behöver ju inte ens ha varit några finnar som kastade flaskorna mot oss – det är mer troligt att det var svenska punkare som låg bakom. I den finsktalande delen av Finland vet nästan ingen vilka vi är, så det är inte särskilt troligt att de skulle störa sig så hårt på oss direkt vid första anblicken. Vi får poliseskort från festivalområdet och vidare direkt till flygplatsen. Thomas Johansson, som har grundat EMA Telstar och är högsta chef där, flyger med oss hem till Sverige. Stämningen är väl inte direkt på topp, men Johansson är luttrad efter att ha arbetat i musikbranschen sedan han var sexton. Vi flyger in över Stockholms skärgård och planet flyger så lågt att jag kan se Gustavsberg och fabriken. Jag tänker på hur mycket som har hänt sedan jag sommarjobbade där bara två år tidigare och att vi bara några år innan dess hade våra första spelningar på skolor och ungdomsgårdar på Värmdö. Samtidigt känns framtiden för Noice osäker. Det händer så mycket skit hela tiden, både inom och utanför bandet, som gör att det vi håller på med inte alltid är särskilt roligt. Det enda som är riktigt roligt är att spela in bra låtar i studion och att göra gig inför en stor och entusiastisk publik.

Flaskorna som kastades i Finland är inte de första som kastas mot oss under sommaren. Det har varit en epidemi av stenkastning och äggkastning. Inför spelningen i Gamleby Folkets Park den 25 juni har arrangören tagit emot hot om att vi ska bli beskjutna under spelningen. Stenkastningen börjar den 6 juni i Söderbärke och när det skrivs om det i kvällspressen växer fenomenet och sprider sig över hela landet. I Lycksele den 23 juli är det stenkastning mot vår turnébil, en blå Toyota Hi-Ace, när vi på väg från spelningen i Folkets Park kör på en stor väg som går genom stan. Då tappar Gerber tålamodet fullständigt. Han ber Löken stanna bilen och rycker åt sig ett långt svärd som Freddie köpt i London någon vecka tidigare. Med svärdet i högsta hugg sätter Gerber av i full fart uppför en brant slänt bredvid vägkanten. Gerber får inte tag på förövarna och det är nog tur för dem. I Köping den 31 juli kastar några lokala punkare en tegelsten genom fönstret till ett av rummen på OK Motor Hotell. En tonårig tjej, som har varit med på några tidigare spelningar och som vi är bekanta med, får köras till sjukhus av vår turnéledare Löken för att få glassplitter utplockat ur ögat av en läkare. Hasse följer med som stöd. Läkaren, som inte känner igen Hasse, småpratar och frågar dem om de varit på kvällens konsert …

Under spelningen på Lugnetkarnevalen, vid hoppbacken i Falun den 2 augusti, landar en stor stenbumling bara någon halvmeter från Gerbers trumset. Hade han fått den i huvudet så skulle han med allra största sannolikhet ha avlidit. Vid spelningen i Norrköping den 26 augusti är stämningen hotfull och någon skär sönder däcken på turné- bussen. Konserten måste avbrytas en halvtimme efter äggkastning innan vi kan gå upp på scenen igen. Punkarna kanske hatar oss för att vi delvis ser ut som punkare, trots att vi även spelar snälla poplåtar. Eller så är de bara sura och avundsjuka på att det går så bra för oss och för att så många tjejer gillar Noice.

Det överlägset jobbigaste jag är med om i Noice inträffar sommaren 1981. Vi hänger ofta hemma hos Staffan Hildebrand, som vill att vi ska vara med i hans kommande långfilm G, och de som tillbringar allra mest tid där är Hasse och Freddie. De har till och med fått låna en egen nyckel och kan komma och gå som de vill. En dag får jag veta att något fruktansvärt har hänt kvällen innan hemma hos Staffan när Hasse och Freddie var där ensamma. De två har tillsammans försökt begå självmord. Det är en helt overklig upplevelse att få veta att mina två närmaste vänner har försökt ta livet av sig. Staffan Hildebrand arbetade som krigskorrespondent under Vietnamkriget då han själv drabbades av en lättare skottskada. Han har därför tunga värktabletter hemma hos sig, som han kan ta till om skottskadan gör sig påmind. Freddie och Hasse har hyrt den tecknade filmen Den långa flykten, proppat i sig massvis av Staffans värktabletter och lagt sig skavfötters på golvet i vardagsrummet på en massa kuddar. Staffans vardagsrum är fyllt av tända stearinljus. Ett inramat porträtt av David Bowie står vid Hasses huvud och ett porträtt av Jim Morrison, sångaren i The Doors, står vid Freddies huvud. Staffan Hildebrand, som börjat må dåligt tidigare på dagen och åkt hem från en middag tidigare än planerat, hittar dem, vilket troligen räddar livet på Hasse och Freddie. I alla fall på Hasse som väger mindre än Freddie och därför inte tål lika mycket. Ambulansen kör dem till Nacka sjukhus för magpumpning och de klarar sig utan framtida men. Föräldrarna tror inte det är så allvarligt menat, att det bara var något de gjorde i ungdomligt oförstånd. Jag kan omöjligt se att det skulle ha varit något annat än just vad det såg ut att vara. Visst, de gjorde det i ungdomligt oförstånd, men hur man än vrider och vänder på det så var det ett fullbordat självmordsförsök som med största sannolikhet skulle ha fått till följd att Hasse och Freddie skulle ha dött den natten om inte Staffan ingripit.

När jag har fått veta vad som har hänt går jag omkring i ett zombieliknande tillstånd. Jag tar mig till restaurangen Brända Tomten och likt en robot skyfflar jag mekaniskt i mig åtminstone halva portionen sjötungsfilé Walewska med pommes duchesse och vitvinssås. Med gråten i halsen tar jag pendeln ut till Europa Filmstudion i Sundbyberg, där Ola Håkansson och de andra i Secret Service håller på att spela in en ny platta. När jag kommer dit jobbar de med en låt som heter ”If I Try”. Jag är tvungen att prata av mig om vad som har hänt, och Ola måste få veta hur läget är. Det känns bra att prata om det och inte bara gå omkring och tänka på det själv. Det finns ju inte särskilt många som jag kan prata med det om eftersom vi inte vill att händelsen ska komma ut. Efter självmordsförsöket vet jag att det inte längre finns någon framtid för Noice. Vi ska förstås spela in en ny platta och fortsätta göra fler spelningar, men för mig dör hela grejen den dagen. Nu finns det ingen glädje i det längre. Noice har blivit ett monster.

LÄS OCKSÅ ”Listan” var som att svära i kyrkan för SVT

LÄS OCKSÅ Historiskt bildspel Noice

LÄS OCKSÅ Noice-Öhrn kränkt av förfrågan

20 januari 2019 22:42