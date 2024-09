Malin Olsson efter tuffa året: ”Jag mådde skit”

Leder ”Sommarlov” i SVT ● ”Har varit turbulent”

Publicerad 2024-06-15

Hon är aktuell med ”Sommarlov” vars tema är ”Framtiden”.

Programledaren Malin Olsson ser ljust på sin egen framtid men har lämnat ett tufft år bakom sig.

– Jag mådde skit om jag ska var helt ärlig.

”Sommarlov” har precis dragit igång, vad vi får se?

– Vi ska göra 68 avsnitt i sommar. Vad får vi inte se. Det är många program så det är mycket att fylla. Vi kommer att ha en massa gästartister, bland andra det nya 16-åriga stjärnskottet Arwin Ismail, Cazzi Opeia och Anis don Demina. Sedan kommer Marcus Wandt, vår senaste astronaut på besök.

Sommarlov med Malin Olsson, Adrian Alebo Andersson och Alexander Hermansson.

”Mitt barn vet redan vem Putin är”

Just det, årets tema är ”Framtiden”?

– Ja, vi vill att våra barn ska få riktigt mycket positiv framtidstro. Ska vi vara ärliga så har det varit bistert i världen. Mitt barn Blanka som är sju år, har redan upplevt en pandemi, det är ekonomisk kris och krig i vårt närområde. Hon vet redan vem Putin är. Vi vill ingjuta lite hopp i barnen och blicka framåt.

Hur ser du på din egen framtid?

– Den ser jag ljust på. Jag ska göra ett nytt program för barn och ungdomar senare i höst och säsong 10 av ”Vem bor här?” kommer att kablas ut efter sommaren. Det ramlar också in massa roliga förfrågningar. Jag var med i ”Komiker utan gränser” i våras och efter det har folk fått upp ögonen för mig. Det skulle vara jättekul om jag kan jobba med lite mer vuxen-tv framöver.

chevron-left föregående

Sommarlov med Malin Olsson, Alexander Hermansson, Adrian Alebo Andersson, Angelika Prick och Sommarskuggan. Foto: Mattias Ankrah Och Johan Paulin/SVT

Malin Olssons semester: ”Lever rövare”

Vad har du för sommarplaner för egen del?

– Jag är ledig i juli och då kör jag en riktig industrisemester. Vi ska hänga på västkusten så jag hoppas det blir en fin sommar och inte regn som förra juli. Sedan tar vi det säkra före det osäkra och åker en vecka till Kroatien och lever rövare där.

Sommarlov med Malin Olsson och Chefen (Jonas Karlström Hay).

Malin Olsson.

Tuffa året: ”Har varit turbulent”

Du sa i en intervju i Aftonbladet runt nyår att du hade ett tufft år bakom dig?

– Ja, men jag vill inte gå in på det. Det handlar om min innersta krets i familjen. Det har varit otroligt tufft, ett av mina tuffaste år i livet. Och så ska man jobba och vara glad. Jag har ett ganska krävande jobb på det viset att det alltid är glatt och mycket energi och så känner man inte så inombords, men the show must go on. Nu har saker ändå rättat till sig, familjen har landat, men det har varit turbulent.

Att du ändå orkade jobba mitt i allt det?

– Jag mådde skit om jag ska var helt ärlig. Men ett liv är också upp och ned, det kan inte bara gå uppåt hela tiden, men det är klart att det är krävande och man också har två barn som behöver sitt.

Malin Olsson och Simon Peyron.

Förlovad i två år: ”Vi hinner knappt se varandra”

Vi pratade senast om att Simon hade friat för två år sedan, är det bröllop på gång?

– Vi har inget bröllop på gång. Vi hinner knappt se varandra. Det har varit mycket jobb. Men vi har ett fokus som heter hus. Vi bor i lägenhet inne i stan, men nu känner vi att det är läge att flytta utanför stan. Vi gör tvärtemot Rickard Olsson som ska flytta in till stan.

Ni har som sagt två barn, får ni till någon egentid?

– På riktigt så är vår nästa dejt kanske på midsommar eller i slutet av juli när vi får åka på ett par kompisars bröllop. Det blir kanske två gånger i månaden som bara jag och Simon kan göra något vettigt. Men vi köper läget, det är småbarnsåren och försöker se det positivt.

Malin Olsson, Alex Hermansson, Adrian Alebo Andersson, Ida On