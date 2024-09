Här tar Taylor Swift upp pojkvännen på scenen

Fansens chock: Travis Kelce bland dansarna

Publicerad 2024-06-24

Travis Kelce dök upp som dansare.

Fansens jubel var öronbedövande när Taylor Swift plockade upp pojkvännen på scen i London.

Travis Kelce, 34, gick från åskådare till en del av showen under Taylor Swifts, 34, tredje konsert på Wembley stadium i London i söndags kväll, rapporterar TMZ.

Innan låten ”I can do it with a broken heart” från nya skivan ”The tortured poets department” dök NFL-stjärnan upp i kostym och hög hatt som en av dansarna i en kort teatralisk scen när Taylor Swift låtsas svimma. En strålande glad Kelce vinkade till publiken och orsakade ett vilt jubel. Scenen slutar med att pojkvännen lyfter upp Swift och bär henne till en hjärtformad säng.

Fått stor spridning

Framträdandet fångades på bild av exalterade fans och videorna har fått stor spridning i sociala medier.

Då hade den amerikanske fotbollsspelaren redan varit på plats i publiken under hennes tidigare konserter i London och fredags och lördags.

expand-left helskärm Taylor Swift på scen på Wembley stadium i London i fredags.

Prins William var där

På fredagen gjorde Taylor Swift dessutom sin och pojkvännens relation offentlig på Instagram genom att lägga upp en bild på sig själv och Kelce tillsammans med prins William och hans två äldsta barn George, 10, och Charlotte, 9.

”Grattis på födelsedagen kompis. Showerna i London har fått en utmärkt start”, skrev hon under bilden och hänvisade till att den brittiske prinsen fyllde år samma dag.