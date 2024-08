Ätstörningar i popmusiken: ”Måste prata om det”

Billie Eilish:

I låten ”Skinny” sjunger Eilish att hon får höra att hon ser ut att må bättre ”bara för att jag blev smal”.

”But the old me is still me, and maybe the real me, and I think she's pretty”, sjunger hon.

Charli XCX:

I ”Rewind” från sitt senaste album ”Brat” sjunger Charli XCX att hon önskar att hon kunde gå tillbaka i tiden till när hon inte var osäker, och att hon inte kan sluta tänka på sin vikt.

Taylor Swift:

Taylor Swift sjunger om sitt yngre jag i ”You're on your own, kid” från 2022. ”I hosted parties and starved my body”, sjunger hon.

Silverchair:

1999 släppte rockbandet låten ”Ana's song (open fire)”, som handlade om sångaren Daniel Johns kamp mot anorexia. Låten fick genomslag och sågs som en påminnelse om att inte bara kvinnor drabbas av ätstörningar.