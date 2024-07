Zendaya är kluven kring karriären: ”Är väldigt stressad”

Upppväxten som barnskådis check Framtidsplanerna

Publicerad 2024-04-26

plus Följ email Mejla share-arrow Dela unsave Spara

HOLLYWOOD. Här är skådespelerskan som radar upp storprojekt efter storprojekt i Hollywood.

Men trots framgången är Euphoria-stjärnan Zendaya kluven inför framgången.

– Jag började väldigt tidigt försörja min familj, säger hon.

Kalifornien-födda Zendaya är just nu Sverigeaktuell i biofilmen ”Challengers”, ett sexuellt laddat triangeldrama som utspelas i tennisvärlden.

Den lanserar hon i kölvattnet av den hyllade uppföljaren till ”Dune”.

Som om inte det räckte ses hon som modeikon och har kontrakterats av Louis Vuitton.

”Har inte gått ut high school”

Karriären går med andra ord som på räls för tvåfaldigt Emmybelönade 27-åringen som inledde satsningen på nöjesvärlden redan som barn.

I dag, med fler än 185 miljoner följare på Instagram, har hon redan nått längre än hon någonsin vågade hoppas på.

Ändå är det först nu som om allt verkar börja sjunka in. Och det är inte bara positivt för skådespelerskan som tidigt togs ur skolan för att helt kunna fokusera på Hollywood.

– Jag har inte ens gått high school, säger hon.

expand-left helskärm Zendaya med skådespelarkollegorna Timothee Chalamet och Austin Butler.

Hennes föräldrar, båda lärare, styrde tidigt in henne på nuvarande spår. Det var drama- och danslektioner, medverkan i dansgruppen Future shock Oakland. När en agent rådde familjen att flytta till Hollywood drog hon och hennes pappa på egen hand.

Kvar i Oakland utanför San Francisco var av ekonomiska skäl hennes mamma och parets två andra döttrar.

– Det var svårt. Jag blev kvinna under den perioden och pappa förstod inte vad som pågick, har Zendaya berättat.

Haft karriär som sångerska

Men satsningen betalade sig när hon som 13-åringen fick en roll i Disney-serien ”Shake it up”.

Sedan dess har hon jobbat stadigt och redan hunnit med en karriär som popsångerska.

Zendaya är med andra ord en gigantisk amerikansk framgångssaga.

Just därför är det så intressant att höra henne prata om livet bakom den glassiga fasaden.

– Jag har komplicerade känslor kring barn och berömmelse, om att stå i offentlighetens ljus, om att vara barnskådis, säger hon i Vogue.

När hon var mitt upp i det var det inget hon reflekterade över.

– Jag går nästan igenom de ångestfyllda tonåren nu eftersom jag inte hade tid att göra det förut.

Då stod så mycket på spel. Flera var beroende av henne.

– Jag känner att jag väldigt tidigt slängdes in i en vuxenposition. Jag blev den som tidigt försörjde familjen. Det var många ombytta roller och jag blev liksom vuxen.

Var väldigt stressad

Hon uppger att hon behövde vara ”den perfekta saken, den som alla var beroende av att jag var – och leva upp till alla förväntningar”.

Hon uppger att det har förtagit en del av glädjen och att det gör det svårt att uppskatta stora saker som sker – som att ha huvudrollen i en biofilm.

– Jag är väldigt stressad. Jag tror att jag bär med mig det från när jag var barn när jag inte hade möjligheten att bara pröva massa saker. Och jag önskar att jag hade gått i skolan.

Hon får trösta sig med lysande recensioner för ”Challengers”, filmen som regisserats av Oscarsbelönade Luca Gadagnino.

”Precis som ’Call me by your name’ gjorde för Timothée Chalamet är ”Challengers” ett av de sällsynta, ursprungliga storbildsnöjena som bestämt tillkännager ankomsten av en ny generation filmstjärnor”, skriver nyhetsbyrån AP.

Handlingen kretsar kring ett tonårigt tennisproffs som efter en karriärdödande skada försöker matcha fram sin make till en Grand slam-trofé. För att bryta en förlustsvit tvingar hon honom att spela en mindre turning där han ställs mot sin bästa kompis, tillika coachens före detta pojkvän.

– Jag filmade fortfarande ”Euphoria” när manuset kom, säger Zendaya på en presskonferens i Hollywood.

expand-left helskärm Zendaya Coleman.

Normalt brukar hon vid sådana tillfällen bara fokusera på nästa dags inspelning. Men rekommendationer gjorde att hon den här gången bröt sina vanor.

– Manuset var briljant. Men med tanke på hur komplicerade rollfigurerna var gjorde det mig nervös för hur de skulle tacklas.

Hade ingen koll på tennis

Hon säger att hon inte ens kunde sätta en etikett på historien.

– Den är rolig, men det är ingen komedi. Den är dramatisk, men jag skulle inte säga att det bara är det drama. Den innehåller tennis, men det är ingen sportfilm.

Det sistnämnda var hon tacksam över eftersom hon aldrig tidigare hade prövat på sporten.

– Jag hade noll koll på tennis. Jag visste ingenting.

Inför inspelningen fick hon tennislektioner i sex veckor av ett före detta tennisproffs.

expand-left helskärm Zendaya Coleman i Challengers.

Hon uppger att hon höll på att driva sig själv till vansinne med att lära sig.

– Det var först när jag började se det som en dans, när jag började kopiera manér och fotarbete, som det gick bättre.

Dessutom insåg hon att hennes första ansträngning hade varit i överkant.

– Bollen lades ändå in i efterhand. Varför skulle jag då vara så stressad över att slå eller att den skulle träffa mig?

”Lärt mig säga nej”

Med tanke på haussen kring filmen lär ”Challengers” ytterligare spä på hennes berömmelse.

Redan 2022 klagade hon över att hon knappt kunde lämna hemmet.

I dag ser hon annorlunda på kändisskapet men vet fortfarande inte riktigt var hon ska dra gränsen.

– Jag växte upp med inställningen att jag var tvungen att ställa upp när någon bad om en bild. Jag var tvungen att säga ja för jag måste vara tacksam över att ha nått hit. Jag känner fortfarande på det sättet, säger hon till Vogue.

– Jag har också lärt mig att vänligt säga nej när jag har en ledig dag eller försöker vara mig själv. Jag måste inte uppträda hela tiden.

expand-left helskärm Zendaya och pojkvännen Tom Holland.

I bakhuvudet finns också tankarna på ett annat liv – om hon får familj.

– Jag vill inte nödvändigtvis att mina barn ska behöva hantera det här.

Men det finns fördelar också, som när Zendaya och pojkvännen Tom Holland gick på Louvren i Paris för två år sedan.

När det stängde fick paret vara kvar.

– Det var det coolaste jag någonsin varit med om, säger hon.