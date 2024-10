A-Teens upprepar succén – första låtsläppet på 20 år: ”En liten present”

A-Teens har återförenats för att släppa en ny version av sin klassiska cover "Dancing Queen", som nu är en del av Marvel-filmen "Venom: The Last Dance". Detta blir deras första gemensamma låtsläpp på 20 år.

A-Teens tidigare soundtrack-samarbeten inkluderar låten "Can't Help Falling in Love" för Disney-filmen "Lilo och Stitch". Den nya remixen av "Dancing Queen" är skapad av musikproducenten Chris Varvaro och bidrar till gruppens återuppståndelse.