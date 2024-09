Tittarnas kritik, onödigt hårt spel och flera killar bryter ihop i tårar i ”Paradise hotel”

Sju saker från tredje ”Paradise hotel”-veckan – spoilervarning om du inte har sett avsnitt 7–9

Emil leker med tjejernas känslor men bryter själv ihop i tårar, Diana spelar alldeles för hårt och Victoria åker ut på grund av fegisar.

Aftonbladets Natalie Demirian har tagit ut sju höjdpunkter ur den tredje ”Paradise hotel”-veckan.

1. Årets första ”Pandoras ask” – en besvikelse

Det är äntligen dags för säsongens första ”Pandoras ask” och nu jävlar ska deltagarna grillas, tänkte jag.

Men nej, det var en besvikelse i stället. Ingen ställdes ordentligt mot väggen, det framkom inte att Emil och Anna-Lisa hade haft sex (det enda man ville att gruppen skulle få veta om) och nu måste faktiskt deltagarna steppa upp för att det här ska bli ihågkommet som något annat än en mellanmjölk-säsong.

Första veckan skrev jag att introfilmen till säsongen gav känslan av att riktiga ”Paradise hotel” är tillbaka – men hittills har vi inte fått se mycket av det.

2. Emil leker med tjejerna – och bryter plötsligt ihop själv

Emil Renmarker, 23, sätter sig själv fullkomligt i skiten genom att ligga med den nya tjejen Anna-Lisa Norling Svanbom, 22, under hennes första kväll i huset och säga fina saker till henne, medan han också håller på med Moa Melin, 24, och får henne att tro att han är superintresserad av henne. Och han gillar att mysa mycket med i stort sett alla tjejer som existerar, är känslan i programmet. Det här leder till svartsjuka bland tjejerna, förstås, och bråk om vem Emil ska sova med.

Men sen bryter plötsligt Emil ihop när han känner att han inte får vara ifred, och vill sova själv.

Han går upp till killarna och brister ut i gråt och säger att han vill åka hem, och sen gråter han också ut hos Diana Moseni, 31, och säger:

– Jag vill inte sova med någon av de två men de bråkar om vem som ska få sova med mig som om jag vore en jävla leksak.

Allt till tonerna av Foreigners klassiker ”I want to know what love is”.

Jag förstår absolut ingenting. Emil går runt och får Anna-Lisa och Moa att må skit och bråka om honom medan han egentligen bara leker runt och spelar på tjejernas känslor, och så blir han plötsligt helt knäckt och känner sig utnyttjad? Som man bäddar får man ligga, Emil.

I slutet av avsnitt 9 kommer dessutom ytterligare en ny tjej in, Emilia Bengtsson, 25, och Emil går återigen på en flörtoffensiv, som om han har varit utsatt för en ”Men in black”-neuralyzer och helt glömt bort kaoset kvällen innan.

3. Amanda: ”Han är här för att rasta sitt tredje ben”

Efter att jag intensivt diskuterat Emils osköna beteende med en ”ph”-intresserad kollega kommer en synk där Amanda Fransson, 28, som innan inspelningen av programmet hade en fling med Emil, beskriver hela hans beteende helt perfekt:

– Emil är ju inte här för att spela spelet. Han är ju här för att rasta sitt tredje ben. Det hade kunnat komma in ett brevinkast här, så länge det är ett hål så kommer han att bli jättetaggad.

Tack, Amanda. Det förklarar mycket.

4. Kritiken mot för korta avsnitt

På sociala medier, inte minst på ”Paradise hotels” egna kanaler, gnäller tittarna på att avsnitten i år, som ligger på ungefär 20–30 minuter, är alldeles för korta.

”Varför är avsnitten så korta för” och ”Bara jag som är besviken på säsongen hittills? För korta avsnitt och inte så mycket som händer” är några av många kommentarer.

Jag själv har tänkt på att avsnittslängden inte skiljer sig från de senaste säsongerna av programmet, något som bekräftas av Viaplays presschef Susanne Nylén.

”Avsnitten har inte blivit kortare utan är lika långa som de varit de senaste säsongerna. För flera år sedan, när de var anpassade främst för linjär sändning, var de lite längre”, skriver hon i ett sms.

5. Victoria åker ut – på grund av fegisar

Victoria Engström, 22, som av mycket oklar anledning har haft många av tjejerna emot sig sedan start, åker ut och det är väldigt synd.

Hon vågade tänka själv, höll sig kvar trots att hon var nära på att åka ut flera gånger och fick oförtjänat mycket hat.

Diana och Amanda, som spelar tätt ihop, får äntligen lite dåligt samvete när Victoria är illa ute precis innan parceremonin och känner att de har börjat gilla Victoria, men när Diana får höra att Victoria har sagt att det är Diana som bestämmer allt i huset så rasar hon – trots att varenda ord Victoria säger om henne är sant.

Det är Diana som styr gruppen och bestämmer att de ska göra en rockad som får Victoria att åka ut, trots att Moa egentligen vill gå till sin vanliga partner i stället för att ställa sig vid samma kille som Victoria.

Ett gäng fegisar, helt enkelt, som dansar efter Dianas pipa.

6. Killarna avlider av skoluniformerna: ”Jag får råbånge”

Det är skolvecka i paradiset och tre saker händer direkt.

1. Mattias Helén, 24, uttrycker sitt hat mot böcker:

– Jag har läst typ två böcker i hela mitt liv och det är för att man har varit tvungen. Jag hatar att läsa böcker, jag förstår inte hur en människa kan ta upp en tjock jävla bok och sitta ner helt stilla och bara läsa, det är ju det tråkigaste som finns. Kolla på en film istället, då ser man ju att det händer någonting, action liksom, säger han.

2. Tjejerna får små skoluniformer på sig och killarna tappar det fullkomligt.

– Wow alltså, ouf vad sexiga, ouf vad snygga. Wow, jag blir helt till mig. Jag får råbånge, säger Fredrik ”Fimpen” Olsson, 28.

3. Den nya tjejen Emilia som kommer in berättar att hon har en universitetsexamen och har pluggat i fyra år. Jag är inte säker, men spontant känns det som att hon är den första ph-deltagaren någonsin som har satt sin fot på ett universitet.

7. Casper bryter ihop i tårar – och Diana måste chilla

Tjejerna ser Emilia som ett stort hot eftersom hon kommer in med starkt självförtroende och pratar med killarna som om hon har varit med från start. Då bestämmer Diana att Amanda måste visa för sin partner Casper Wolter, 26, att hon är svartsjuk, för att killarna är trevliga mot den nya tjejen. Detta trots att Amanda inte är ett dugg svartsjuk och egentligen inte vill pressa på Casper.

Men precis som alltid hittills under de nio avsnitten som har sänts gör alla precis som Diana säger.

Att Amanda från ingenstans konfronterar Casper slår dock fel, och Casper blir både förvånad och väldigt ledsen över anklagelsen.

Det här är alltså samma Diana som vill få det att framstå som att hon inte alls är hjärnan bakom all stenhård taktik och spindeln i nätet, fast hon hundra procent är det. Och att hon konstant är på allt och alla om spelet på det här sättet känns över gränsen och något som dessutom gör att vi tittare får mindre av roliga scener och maxade fester. Chilla lite, Diana. Det är kul med taktik och bra spelare, men inte när det sköts på det här sättet.

”Paradise hotel” sänds måndagar, tisdagar och onsdagar på Viaplay och TV3.